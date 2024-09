Starfield: Seht die "komplett handgemachte neue Location" von Shattered Space im neuen Video

In Kürze erscheint die Erweiterung Shattered Space für Starfield, schon jetzt könnt ihr mehr davon sehen.

In einem neuen Deep-Dive-Video zum DLC zeigt man dessen "isolierte, handgemachte Welt".

Viel neues Gameplay-Material

Das Video ist knapp zehn Minuten lang und verrät euch viele neue Details zur Erweiterung, ebenso gibt’s einiges an Gameplay-Material zu sehen.

Ihr besucht in Shattered Space erstmals die Heimatwelt von Haus Va'ruun. Dieses befindet sich am Rande des Zusammenbruchs und braucht Hilfe dabei, einen Weg in die Zukunft zu finden.

"Als eure plötzliche Anwesenheit auf ihrem verborgenen Heimatplaneten von einigen als göttliche Intervention angesehen wird, liegt es an euch, das Haus Va'ruun wiederherzustellen und über das Schicksal dieser geheimnisvollen Gruppe zu entscheiden", heißt es.

Zugleich erinnert Bethesda noch einmal daran, dass Shattered Space für Käuferinnen und Käufer der Premium Edition und Constellation Edition kostenlos als Download verfügbar ist.

Wer die Standard Edition von Starfield hat, kann Shattered Space entweder einzeln kaufen oder sich das Premium Upgrade holen.

Starfield: Shattered Space erscheint am 30. September 2024.