Starfield: Diese Mod gibt den NPCs endlich etwas zu tun

Der Release von Starfield ist schon über ein Jahr her. Das Sci-Fi-Action-Rollenspiel von Bethesda hatte einen durchwachsenen Launch. Die Wertungen der Kritiker waren solide, dennoch gab es einige Problemchen in der riesigen Open-World, die sich in den Rezensionen der Spieler herauskristallisierten. Ein Aspekt war auch die Abwesenheit von NPC-Tagesroutinen. Hierfür hat ein Modder endlich eine Lösung gefunden.

Mehr Freiheit für die NPCs von Starfield

Ja, Starfield ist nicht gerade für seine lebendige Welt bekannt und die NPCs tragen einen großen Teil dazu bei. Statt einer authentischen Routine zu besitzen, stehen die Charaktere herum und warten darauf, von euch angesprochen zu werden. Sie gehen nicht in Tavernen, schlafen vermutlich im Stehen und haben außer euch wohl auch keine Freunde. Das muss ein extrem langweiliges Leben sein.

Statt nur Mittel zum Zweck zu sein, können NPCs eine Welt zum Leben erwecken. Euch das Gefühl geben, dass es sich hier nicht um Figuren handelt, die nur für euch da sind, sondern eigene Menschen und Wesen sind, die eigenen Aktivitäten nachgehen.

Modder FlippingEggs kümmert sich darum, die NPCs aus ihrer sozialen Isolation zu befreien und ihnen ein wenig mehr Leben einzuhauchen. Zu diesem Zweck hat er die Mod "NPCs Have Routines and Stores Have Schedules" erstellt.

Aber keine Sorge, das bedeutet nicht, dass ihr nachts nicht mehr zum Händler eures Vertrauens gehen könnt. Statt der NPCs, die nach ihrem harten Arbeitstag hoffentlich im Bettchen schlummern, stehen hilfsbereite Roboter hinter der Theke.

Insgesamt gibt die Mod 40 bekannten Charakteren eigene Tagesroutinen, vier unbekannte Charaktere erhalten ebenfalls einen Tagesplan. In den Läden werden zwölf Roboter beschäftigt und 61 Datentafeln mit Informationen über Ladenzeiten und Aufenthaltsorten der NPCs findet ihr in den Läden und den persönlichen Räumen dieser.

"Ich habe sehr darauf geachtet, nicht in den Verlauf von Vanilla Quests einzugreifen", schreibt der Modder. "Bevor ich einem NSC einen Zeitplan hinzugefügt habe, habe ich mir jede einzelne Dialogszene angesehen, an der er beteiligt war. Wenn jemand für eine Szene an einem bestimmten Ort sein musste, habe ich ihn entweder nicht berührt oder Bedingungen hinzugefügt, um sicherzustellen, dass seine benutzerdefinierten Pakete nicht ausgeführt werden, bis die Szene beendet ist."