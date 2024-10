Starfield DLC Shattered Space starten: So gelingt der Einstieg

Shattered Space ist der erste DLC für Starfield und damit ein Nachklapp zu einem ohnehin bereits riesigen Spiel. Wie startet man die Erweiterung und wohin muss man sich dafür begeben?

Der Guide zeigt die ersten Schritte beim Starten des DLCs, nachdem Bethesdas Space-RPG nach einer gefühlten Ewigkeit wieder aus den Tiefen der Festplatte nach oben schwirrte. Immerhin erwarten uns eine komplett neue Questreihe in neuen Arealen, der Beitritt zur Haus-Va'ruun-Fraktion und zahlreiche neue Items, Belohnungen, Dialoge und, und, und.

Shattered Space in Starfield starten - so geht es

Bevor ihr den Shattered-Space-DLC starten könnt, müsst ihr ihn kaufen, klar. Tut das entweder bei Steam, im Microsoft-Store oder auf der Xbox und geht sicher, dass der DLC korrekt installiert wurde.

Startet nun das Spiel und ladet den Starfield-Spielstand aus dem Hauptspiel, mit dem ihr das Add-on bewältigen möchtet. Je nachdem, wo ihr euch befindet, passiert vielleicht… hmm, nichts. Das ist nicht weiter verwunderlich, da der Shattered-Space-DLC einen bestimmten Punkt erfordert (seid ihr beispielsweise gerade auf einem Planeten, passiert gar nichts).

Erste Quest in Shattered Space beginnen

Zunächst müsst ihr die frühe Hauptquest "Ein kleiner Schritt" abgeschlossen haben. Reist dann mit eurem Schiff in ein Sternensystem, in dem keine aktive Mission stattfindet. Ihr solltet eine Raumstation namens Das Orakel vor euch sehen (erscheint sie nicht, wechselt das System):

Bevor ihr diese Schritte unternehmt, solltet ihr sicherstellen, dass auf den Charakter kein Kopfgeld ausgesetzt ist und er keine Schmuggelware bei sich führt. Wir wollen nicht mit dem Gesetz aneinandergeraten.

Außerdem müsst ihr zu einem Sternensystem reisen, nicht auf einem Planeten landen. Kurz nach der Ankunft neben der Orakel empfangt ihr einen Notruf, der von jemandem an Bord stammt und nichts Gutes erahnen lässt. Der Klassiker. Hier sollte die erste DLC-Quest "Was bleibt" starten.

Markiert diese Quest in eurem Tagebuch und betretet die Orakel-Station, indem ihr das Andocken mit dem Schiff benutzt. In den Gängen seid ihr nun eine Weile ohne Gravitation unterwegs und könnt euch daran machen, das Geheimnis hinter all den Leichen zu lüften.

Was auch immer hier passiert ist, es sitzt tiefer, als man im ersten Moment glaubt. Erkundet die Gänge der Raumstation und ihr steckt bereits Hals über Kopf im ersten Starfield-DLC Shattered Space. Viel Erfolg.