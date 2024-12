Starfield: Doom-Mod bringt höllische Stimmung ins Spiel

Fans von id Softwares Shooter Doom und Starfield dürfen sich freuen. Eine neue Modifikation verbindet das ikonische Doom-Universum mit Bethesdas Weltraum-Rollenspiel. Die Modifikation At Hell’s Gate wurde von Bethesda offiziell genehmigt und ist kostenlos im Creation Store verfügbar. Spieler erwartet eine düstere neue Quest, die spannende Inhalte, exklusive Belohnungen und eine Menge Nostalgie bereithält.

Eine düstere Quest mit nostalgischem Flair

In At Hell’s Gate müssen Spieler eine bedrohliche Macht untersuchen, die das Universum ins Chaos stürzen könnte. Die Quest startet an einer SSNN-Broadcast-Säule, die in Städten wie New Atlantis oder Akila City zu finden ist. Entwickelt wurde die Modifikation von Kinggath Creations, einem erfahrenen Team von Moddern, das bereits Inhalte für Spiele wie Fallout 4 und Skyrim geschaffen hat. Passend zum 31. Geburtstag der Doom-Reihe bietet die Mod eine beeindruckende Hommage an die legendäre Spieleserie und kombiniert futuristische Sci-Fi-Elemente mit der düsteren Atmosphäre, die Fans von Doom lieben und schätzen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Legendäre Belohnungen und unheimliches Design

Die Belohnungen dieser Quest dürften vor allem Doom-Fans begeistern. Spieler können Doom Slayers ikonische Praetor-Rüstung freischalten sowie zwei Waffen, die der Super Shotgun und dem Crucible Blade nachempfunden sind. Doch das ist noch nicht alles – in der Modifiktion finden sich blutige Szenarien, die mit roten Ritualrunen und verstörenden Details gestaltet wurden. Zusätzlich gibt es sechs versteckte Doom-Plüschfiguren, die Spieler sammeln und später als Dekoration für Schiffe oder Außenposten verwenden können. Auch das Leveldesign soll mit seinen düsteren Umgebungen überzeugen, die dem Stil der Doom-Reihe treu bleiben und die unheimliche Geschichte der Quest untermalen. Solltet ihr die Modifikation nun testen wollen, könnt ihr diese im Bethesda Creation Store finden.

Dank hochwertigem Voice Acting und der aufwendigen Gestaltung hebt sich die Modifikation deutlich von vielen anderen ab. At Hell’s Gate ist nicht nur eine lohnenswerte Erweiterung für Starfield, sondern auch ein Must-Have für Fans von Doom. Die Modifikation kombiniert zwei beliebte Universen auf beeindruckende Weise, bleibt dabei kostenlos und bietet eine neue Spielerfahrung.