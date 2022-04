Starfield: Leak zeigt Bilder aus einem alten Build von 2018

Es sind neue Bilder zu Starfield geleakt worden. Diese sollen angeblich von einem älteren Build aus dem Jahr 2018 stammen.

Neue alte Bilder

Auf dem StarfieldAlliance-Subreddit wurden die Bilder gepostet und zeigen etwas, das wie eine Basis aussieht. Diese wird allem Anschein nach von einem Spielecharakter von außen erkundet.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die offizielle Gameplay-Enthüllung steht noch bevor. Diese wird vermutlich im Sommer auf dem Microsoft-Event präsentiert. Bis dahin bleiben uns von offizieller Seite zumindest die Entwicklervideos, die Bethesda immer wieder veröffentlicht und die sich mit der Geschichte in Starfield befassen.

Das neueste Video lässt euch unter dem Titel "Into the Starfield: Made for Wanderers" in den Entwicklungsprozess von Game Director Todd Howard, Design Director Emil Pagliarulo, Lead Quest Designer Will Shen und Lead Artist Istvan Pely blicken.

Hier sprechen die Entwickler über die Fraktionen, denen sich Spieler anschließen können sowie die Erstellung realistischer spielbarer Charaktere und NPCs.

Starfield soll am 11. November 2022 für die Xbox Series und PC erscheinen.