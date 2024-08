Starfield: Modder ersetzen neues Fahrzeug durch Halos Warthog oder Lukes Landspeeder aus Star Wars

Vor kurzem hat Starfield endlich ein Bodenfahrzeug erhalten und Modder haben bereits ihren Spaß damit, indem sie es gegen andere Fahrzeuge austauschen.

Und das sind natürlich unter anderem Vehikel aus anderen Spielen oder auch aus Filmen.

Ein Fahrzeug, verschiedene Looks

Starfields Fahrzeug hört auf den Namen Rev-8 und ist ein Buggy, den ihr jederzeit neben euch auftauchen lassen könnt. Praktisch!

Aber vielleicht habt ihr ja keine Lust auf den Rev-8, sondern mehr auf den Warthog aus Halo? Der wurde bereits umgesetzt und ist zum Download verfügbar!

Ein wenig mehr abgehoben ist der X-34 Landspeeder, den Luke Skywalker im allerersten Star-Wars-Film auf Tatooine verwendet.

Ebenfalls verfügbar ist etwa der Stag N-Forcer, ein Fahrzeug aus Saints Row: The Third Remastered.

Ihr seht schon, es wird fleißig damit herumgespielt. Es wirkt fast so, als hätten viele auf ein solches Fahrzeug gewartet. Wer hätte das gedacht?

Weiter geht es in Starfield schon in naher Zukunft, denn am 30. September 2024 erscheint mit Shattered Space die erste Erweiterung für das Spiel.