Starfield: Shattered Space – Ein Meilenstein für Bethesda und Fans wollen Elder Scrolls 6

Starfield ist einer der größten Releases für die Xbox Series X|S und hat kürzlich seine erste große Erweiterung mit Shattered Space erhalten. Bethesda blickt auf die bisherigen Erfolge zurück und spricht über den zukünftigen Weg des Spiels.

Emil Pagliarulo, Design Director bei Bethesda, betont dabei die hohe Nachfrage nach The Elder Scrolls 6, was zeigt, wie sehr die Fans nach einem neuen Titel in dieser Reihe verlangen. Er fügt hinzu, dass die Erwartungen an zukünftige Bethesda-Spiele nach Starfield noch höher sind.

Shattered Space: Neue Abenteuer und technische Meisterleistung in Starfield

Shattered Space markiert einen wichtigen Meilenstein für Starfield und führt neue, handgefertigte Inhalte sowie storybasierte Erkundungen von House Va'ruun ein. Pagliarulo hebt hervor, dass Starfield das technisch anspruchsvollste Spiel von Bethesda sei, jedoch auch eines der besten.

Die Erweiterung bietet die Gelegenheit, das Feedback der Fans zu integrieren, und zeigt, wie Bethesda auf Kritik reagiert. Die eingeführte Stadt Dazra bietet dichte, handgefertigte Inhalte und kompakte Erkundungen im Vergleich zur Weitläufigkeit des Hauptspiels. Spieler können tief in die Geschichte von House Va'ruun eintauchen und neue Geheimnisse entdecken.

Modding-Community und Feedback formen Starfields Zukunft

Bethesda ist stolz auf die ambitionierte Schaffung eines einzigartigen Spielererlebnisses und betont die Bedeutung von Spielerfeedback für zukünftige Updates. Pagliarulo sieht die Modding-Community als wichtigen Teil des Erfolgs von Starfield, da sie schneller und beeindruckender arbeitet als erwartet. Starfield gehört laut Bethesda nun zu den großen drei Franchises des Studios, neben Elder Scrolls und Fallout. Besonders die Erweiterungsmöglichkeiten und der Support für Mods werden von den Spielern geschätzt und treiben das Spiel weiter voran. In Zukunft plant Bethesda, noch intensiver auf die Wünsche der Community einzugehen.

Starfield hat bewiesen, dass es sich neben den großen Bethesda-Franchises behaupten kann. Die Zukunft des Spiels, sowohl durch offizielle Inhalte als auch durch die wachsende Modding-Community, sieht vielversprechend aus. Auch der Wunsch der Fans nach einem sechsten Teil der beliebten Reihe The Elder Scrolls ist bei den Entwicklern angekommen. Fans können also gespannt bleiben, wie sich Starfield entwickeln wird und wann Bethesda das bereits zur E3 2018 angekündigte The Elder Scrolls 6 herausbringen wird.