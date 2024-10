Starfield Shattered Space: Spieler von DLC nicht überzeugt - "Faule" Erweiterung

Die "Shattered Space"-Erweiterung für Starfield erhält überwiegend negative Bewertungen. Kritisiert werden die Story und das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Sci-Fi-Action-Rollenspiel Starfield von den Entwicklern Bethesda Game Studios hat mit "Shattered Space" seine erste große Erweiterung vor ein paar Tagen veröffentlicht. Starfield ist auf der Xbox und dem PC spielbar. Die Bewertungen von Spielern zur Erweiterung blieben durchmischt und sorgten für eine durchschnittliche Spielerzahl.

Ein mysteriöser Notruf und gefährliche Phänomene

In Shattered Space führt euch euer Weg auf den unbekannten Planeten Va'ruun'kai, wo ihr auf den Kult der Va'ruun trefft. Dort erreicht euch ein mysteriöser Notruf, der euch zu einer Raumstation führt, auf der ihr keine Überlebenden findet. Doch müsst ihr euch übernatürlichen Phänomenen stellen. Bethesda hatte vor der Veröffentlichung Details zur Erweiterung "Shattered Space" geliefert, in denen sie auf die über 50 neuen Orte auf dem Planeten Va'ruun'kai eingingen.

Überwiegend schlechte Bewertungen für Starfield-DLC

Laut SteamDB erreichte Starfield innerhalb von 24 Stunden eine Höchstzahl von 21.494 Spielern. Auffällig sind jedoch die überwiegend negativen Steam-Bewertungen. Spieler kritisiert vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und die schwache Story. Einige Spieler bezeichnen die Erweiterung als "faul" entwickelt und langweilig. Ein Steam-Nutzer schrieb: "Man sagt, weniger ist mehr, und das ist bei Shattered Space genauso. Bethesda gibt uns weniger, fragt aber nach mehr Geld."

Auf Metacritic liegt die Erweiterung bei einer Wertung von insgesamt 54 Punkten, basierend auf acht Kritikern: zwei positiv, vier gemischt und zwei negativ. Die Rezensionen sind dort eher mittelmäßig bei den Kritikerbewertungen. Doch auch positive Bewertungen erhält das DLC von einigen Spielern, wenn diese auch einen eher negativen Beigeschmack hinterlassen: "Die Story ist echt langweilig. Würde sie empfehlen, wenn du schlaflos bist und am nächsten Tag arbeiten musst." Ein anderer User schrieb auf Steam: "Dieses DLC ist noch mehr Starfield, also wenn du Starfield von Beginn an mochtest, wirst du auch das DLC mögen."

Freunde des Spiels können sich wohl auf einen weiteren DLC, welcher laut Gerüchten "Starborn" heißen soll, freuen. Ob Bethesda die Kritik der Spieler annehmen wird und diese Verbesserungen im nächsten DLC ausarbeitet, bleibt abzuwarten.