Starfield zeigt euch in einem neuen Video, wie das Abenteuer im Weltall klingt

Bethesda hat das dritte Video der Reihe "Into the Starfield" veröffentlicht. Diesmal spielt der Ton die Musik.

Das Video zur "vierten Dimension"

Passend zum Titel "The Sound of Adventure" teilen Audio Director Mark Lampert und Starfield-Komponist Inon Zur ihre Gedanken darüber, was die Musik von Starfield für sie bedeutet und warum das Sounddesign für das gesamte Spielerlebnis wichtig ist.

"Ich sage immer, dass Musik die vierte Dimension ist. Sie ist die emotionale Dimension", erklärt Zur zu Beginn des Videos. "Um sie zu erschaffen, muss man sich diese Fragen stellen: Wo willst du hin? Was ist deine Motivation? Was ist deine Geschichte? Was treibt uns wirklich an?"

Diese Fragen seien so groß wie der Wektraum und würden die Entwickler an der Arbeit am Spiel immer weiter vorantreiben.

Lampert unterstreicht die Wichtigkeit des Tons ebenfalls: Das Hauptthema gibt den Ton für alles andere an, was wir tun."

Im Video wurden auch neue Konzeptbilder gezeigt, die uns einen kleinen Vorgeschmack auf die weite Welt des Weltraum-Rollenspiels geben und den Entwicklern bei der Komposition der Musik halfen.

Eine orange Wüste in Starfield mit seltsamen Riesen-Kakteen.

Auch grüne Sumpfgebiete tauchen in Starfield auf.

Tiefe Schluchten und hohe Flüge bieten unterschiedliche Perspektiven.

"Es gibt immer diesen Drang, nach Hause zurückzukehren... wir wollen unsere Mission erfüllen; wir wollen unsere Reise beenden", sagt Zur und erklärt, dass er sich von einigen Bildern für das Spiel inspirieren ließ.

Zur wollte mit der Musik eine "kreisförmige" Bewegung erzeugen, die das Gefühl des Hinausgehens mit der Heimkehr verbinden soll. Nach einem Abenteuer sei das Ziel immer der Abschluss des Ziels, das soll sich auch in der Musik widerspiegeln.

Für verschiedene Teile der Welt nutzte der Komponist unterschiedliche Teile des Orchesters. Die Holzbläser stehen für Partikel im Weltraum, die langen Akkorde der Streicher machen die Wellen des Weltraums hörbar. Blechbläser seien eine Art Leuchtfeuer, die den Spieler zu sich rufen.

Starfield soll vorraussichtlich am 11. November für PC und Xbox erscheinen.