State of Play: Alle Neuigkeiten im Überblick

Sony hat in der Nacht eine neue Ausgabe von State of Play ausgestrahlt, in den rund 30 Minuten gab es Neuigkeiten zu Spielen für PlayStation 5, PlayStation 4 und PlayStation VR2 zu sehen.

Falls euch das alles zu spät war, haben wir hier alle wichtigen Informationen aus der State of Play für euch kompakt zusammengefasst:

Das Remake von Resident Evil 4 erscheint am 24. März 2023. Auch Inhalte für PSVR2 sind in Arbeit.

erscheint am 24. März 2023. Auch Inhalte für PSVR2 sind in Arbeit. Eine PSVR2-Version von Resident Evil Village wurde angekündigt.

wurde angekündigt. The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2: Retribution ist ebenfalls für PS>VR2 in Arbeit.

ist ebenfalls für PS>VR2 in Arbeit. No Man's Sky erhält ebenfalls eine Version für PSVR2.

erhält ebenfalls eine Version für PSVR2. Auch zu Horizon: Call of the Mountain gab es neues Material zu sehen.

Ein neues Update für Horizon: Forbidden West inklusive New Game Plus ist jetzt verfügbar.

inklusive New Game Plus ist jetzt verfügbar. Marvel's Spider-Man Remastered wird am 12. August 2022 für PC veröffentlicht.

wird am 12. August 2022 für PC veröffentlicht. Am 19. Juli 2022 erscheint Stray für PS5 und PS4.

für PS5 und PS4. Der Sci-Fi-Horror The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember 2022.

