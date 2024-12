Statt Overcooked 3: Ghost Town stellt Koop-Spiel Stage Fright im "Escape Room-Stil" vor

Entwickler Ghost Town Games macht nicht etwa ein Overcooked 3 – was ich sehr schade finde – sondern ein neues Spiel namens Stage Fright.

Dabei handelt es sich um ein Koop-Abenteuer im "Escape Room-Stil", den Vertrieb übernimmt das No Man's Sky-Studio Hello Games.

Escape Room trifft Overcooked

Neben dem kooperativen Erlebnis im Escape Room-Stil sollen hier auch die "chaotischen Momente im Overcooked-Stil" nicht fehlen.

Spielen könnt ihr Stage Fright entweder im Couch Koop-Modus oder auch online. Hier ist der Ankündigungstrailer:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Im Hinblick auf das Gameplay gibt es noch nicht viel zu sagen, allerdings soll Stage Fright in einer "magischen und gruseligen" Welt spielen, man bezeichnet es auch als "Luigi's Mansion trifft Overcooked".

Ebenso verspricht man eine "wirklich bezaubernde Geschichte", die "berührend ist und Herz hat".

"Der Codename von Stage Fright war Project Attic, denn [die Ghost Town-Mitglieder] Phil, Oli und Gemma haben in den letzten fünf Jahren auf dem Dachboden ihres Hauses an diesem neuen Spiel gearbeitet, zusammen mit einem kleinen Team von talentierten Mitarbeitern", teilt Hello Games mit.

"Sie kennen so viele Geschichten über die Freude, die Overcooked Familien, Partnern und Freunden gebracht hat (und auch über Beinahe-Scheidungen). Sie wollen wirklich mehr solcher Momente schaffen."

Von Hello Games erhält Ghost Town dabei ebenfalls Unterstützung während der Entwicklung.

"Aber wenn wir ehrlich sind, reizt es uns wirklich, mit einem Haufen kreativer Leute zusammenzuarbeiten, mit denen wir einfach gerne Zeit verbringen."

Mit weiteren Details zu Stage Fright ist im Laufe der nächsten zwölf Monate zu rechnen.