Steam zeigt dir ab November in Deutschland keine Spiele ohne Altersfreigabe mehr an

Steam nimmt ab November Einschränkungen beim Angebot von Spielen in Deutschland vor.

Das gilt zumindest in dem Moment, in dem Spiele über keine Altersfreigabe verfügen. Dann werden sie in Deutschland nicht mehr im Shop angezeigt.

Steams eigene Alterskennzeichnung reicht aus

"Laut deutscher Gesetzgebung müssen alle in Deutschland verkauften Spiele über eine Altersfreigabe verfügen", heißt es.

"Ab 15. November 2024 zeigt Steam deshalb keine Spiele ohne deutsches Alterskennzeichen mehr an."

"Um sicherzustellen, dass ein Spiel in Deutschland verkauft werden kann, müssen Sie die in Steam integrierte Inhaltsbefragung wahrheitsgemäß ausfüllen und das Ergebnis für den jeweiligen Titel veröffentlichen."

Eine USK-Freigabe ist somit nicht zwingend erforderlich. Für Studios reicht es aus, Steams Inhaltsbefragung auszufüllen, um zu vermeiden, dass Spiele in Deutschland nicht mehr zum Kauf angeboten werden.

"Für den Abschluss der Inhaltsbefragung gibt es keine feste Frist. Spiele ohne eine in Deutschland gültige Altersfreigabe werden ab dem 15. November 2024 für Kunden in Deutschland ausgeblendet", teilt Steam mit. Wenn ein Spiel über eine USK-Altersfreigabe verfügt, das "nicht häufig der Fall" sei, könne man diese über den Shopseiten-Editor direkt eintragen.

Das Ausfüllen der Inhaltsbefragung garantiert allerdings auch nicht, dass das Spiel definitiv angeboten wird: "Bestimmte Inhalte dürfen in Deutschland nicht an Kunden verkauft werden. Falls solche Inhalte in Ihrem Spiel vorhanden sind, müssen Sie diese in der Inhaltsbefragung offenlegen."

"Bitte füllen Sie das Dokument zur Inhaltsbefragung vollständig und wahrheitsgemäß aus. Steam generiert automatisch ein entsprechendes, in Deutschland gültiges, Alterskennzeichen für Ihr Spiel. Wenn das generierte Alterskennzeichen es zulässt, wird Ihr Spiel automatisch Kunden in Deutschland angezeigt."

Im September hatte Steam mit der Steam-Familie ein neues Feature erhalten, das zuvor ausgiebig in der Beta getestet wurde. Damit erhaltet ihr neue Funktionen und Optionen für die Einrichtung von Familiengruppen auf Steam.

Zuletzt hat wiederum Ubisoft angekündigt, dass man seine Spiele auf dem PC in Zukunft zum Launch wieder direkt auf Steam veröffentlichen wird und nicht mehr nur via Ubisoft Connect.