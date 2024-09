Steam: Neues Feature Steam-Familie jetzt verfügbar - Was bringt es euch genau?

Valves neues Steam-Familie-Feature ist jetzt für alle Nutzerinnen und Nutzer auf Steam verfügbar.

Das neue Feature ersetzt die bisherige Familienbibliothek und die Familienansicht, somit sollt ihr alles besser im Blick haben.

Familien im Überblick

In einem Familienaccount eines Users lassen sich bis zu fünf Familienmitglieder hinzufügen, insgesamt umfasst eine Familie also bis zu sechs Accounts. Verwalten könnt ihr das im Client auf dem PC, in der Mobile-App oder im Browser.

Habt ihr eine Familiengruppe eingerichtet, erhaltet ihr Zugriff auf diese Features:

Familienbibliothek

Kindersicherung

Kaufwünsche eines Kindes

"Mit Beitritt zu einer Steam-Familie erhalten Sie automatisch Zugriff auf alle sich im Besitz Ihrer Familienmitglieder befindlichen Spiele, die geteilt werden dürfen", heißt es. "Wenn Sie sich das nächste Mal bei Steam anmelden, wird diese neue Familienbibliothek (nicht die bisherige) in der linken Spalte als Unterbereich in Ihrer Spieleliste angezeigt. Sie bleiben selbstverständlich Besitzer Ihrer aktuellen Titel und neu gekaufte Spiele werden weiterhin in Ihrer Kollektion angezeigt."

User können auch Spiele aus der Familienbibliothek spielen, wenn ein anderes Familienmitglied online ist und ein anderes Spiel spielt. Gibt es in der Familienbibliothek mehrere Exemplare desselben Spiels, kann es auch mehrfach gespielt werden.

Image credit: Valve

Mit der Kindersicherung könnt ihr festlegen, welche Spiele Kinder spielen können und wann sie das tun können. Ebenso lassen sich die Aktivitäten eurer Kinder im Blick behalten.

Folgendes könnt ihr mithilfe der Kindersicherung einstellen:

Den Zugriff auf geeignete Spiele erlauben.

Den Zugriff auf den Steam-Shop, die Community sowie den Chat mit Freunden einschränken, stündliche/tägliche Spielzeitbegrenzungen festlegen.

Die Spielzeit verfolgen.

Anfragen nach zusätzlicher Spielzeit oder Zugriff auf ausgewählte Funktionen genehmigen oder ablehnen (vorübergehend oder dauerhaft).

Den Account eines Kindes wiederherstellen, falls das Passwort verloren gegangen ist.

Image credit: Valve

Ein weiteres neues Feature ist eine neue Bezahloption. Damit ist einem Kinderaccount möglich, die Zahlung eines Warenkorbs vom Account eines Erwachsenen anzufordern. Stimmt besagter Account zu, wird der Kauf durchgeführet.

Image credit: Valve

"Generell können Erwachsene eine Steam-Familie jederzeit verlassen, müssen jedoch ab dem Zeitpunkt Ihres Beitritts zu der bisherigen Familie ein Jahr warten, bis sie eine neue Familie bilden oder einer neuen Familie beitreten können."

Darüber hinaus kann man natürlich auch Mitglieder rauswerfen. Alle Details zum neuen Feature findet ihr hier.