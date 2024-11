Steam Herbstaktion - Baldurs Gate 3, Silent Hill 2 und Fields of Mistria zum Schnäppchenpreis

Es wird herbstlich auf Steam! Und bei den sinkenden Temperaturen verbringt man die Zeit doch am liebsten vor der Konsole oder dem PC. Passend dazu hat Steam den Herbst Sale gestartet – mit vielen Angeboten. Der Sale läuft vom 27. November 2024 um 19 Uhr bis zum 4. Dezember 2024 um 19 Uhr.

Top-Titel reduziert

Der diesjährige Herbst Sale bietet eine Vielzahl an Top-Titeln zu reduzierten Preisen. Hier sind einige der spannendsten Angebote:

Baldurs Gate 3 ist ein Rollenspiel, welches auf den Regeln von Dungeons & Dragons basiert und in der Welt der Vergessenen Reiche spielt. Mit einer packenden Story, taktischen rundenbasierten Kämpfen und unzähligen Entscheidungsfreiheiten könnt ihr eure eigene Abenteuergruppe formen und moralische Grenzen ausloten. Aktuell ist das Spiel für 47,99 Euro erhältlich – mit einem Rabatt von 20 Prozent.

Dragon's Dogma 2 ist ein Action-Rollenspiel, das eine offene Fantasy-Welt mit dynamischen Kämpfen und einer KI-gestützten Begleitermechanik bietet. Als Erweckter kämpft ihr gegen gigantische Kreaturen, erkundet eine vielseitige Welt und bestimmt mit euren Entscheidungen das Schicksal der Geschichte. Aktuell ist das Spiel für 37,04 Euro erhältlich – mit einem Rabatt von 43 Prozent.

Silent Hill 2 Remake ist ein psychologisches Horrorspiel, das mit einer tiefgründigen Story und verstörender Atmosphäre die Abgründe der menschlichen Psyche erkundet. Als James Sunderland sucht ihr in der nebelverhangenen Stadt Silent Hill nach euer verstorbenen Frau und trefft auf albtraumhafte Kreaturen, die eure innersten Ängste reflektieren. Aktuell ist das Spiel für 55,99 Euro erhältlich – mit einem Rabatt von 20 Prozent.

Fields of Mistria ist ein charmantes Farming-Sim-RPG, das an Stardew Valley erinnert. Baut eure eigene Farm, knüpft Beziehungen zu den Dorfbewohnern und erkundet die Geheimnisse von Mistria. Das Spiel ist noch im Early Access. Aktuell ist das Spiel für 11,03 Euro erhältlich – mit einem Rabatt von 20 Prozent.

Weitere Angebote im Sale:

Lies of P – 35,99 Euro (-40 Prozent)

– 35,99 Euro (-40 Prozent) Street Fighter 6 – 29,99 Euro (-50 Prozent)

– 29,99 Euro (-50 Prozent) Dark Souls 3 – 29,99 Euro (-50 Prozent)

– 29,99 Euro (-50 Prozent) Cyberpunk 2077 – 26,99 Euro (-55 Prozent)

– 26,99 Euro (-55 Prozent) Warhammer 40,000: Space Marine 2 – 47,99 Euro (-20 Prozent)

– 47,99 Euro (-20 Prozent) Call of Duty: Black Ops 6 – 67,99 Euro (-15 Prozent)

– 67,99 Euro (-15 Prozent) Hades 2 (Early Access) – 26,09 Euro (-10 Prozent)

– 26,09 Euro (-10 Prozent) Metaphor: ReFantazio – 52,49 Euro (-25 Prozent)

– 52,49 Euro (-25 Prozent) Helldivers 2 – 31,99 Euro (-20 Prozent)

– 31,99 Euro (-20 Prozent) Resident Evil 4 (Remake) – 19,99 Euro (-50 Prozent)

Schnäppchen unter 5 Euro

Auch mit einem kleinen Budget könnt ihr euch etwas gönnen. Hier einige Highlights:

Layers of Fear (2016) ist ein psychologische Horrorspiel von den Entwicklern von Bloober Team, die auch am Silent Hill 2 Remake gearbeitet haben. Es versetzt euch in die Rolle eines wahnsinnigen Künstlers, der sein Meisterwerk vollenden will. Während ihr ein unheimliches viktorianisches Herrenhaus erkundet, enthüllt das Spiel eine tief verstörende Geschichte. Aktuell ist das Spiel für 1,99 Euro erhältlich – mit einem Rabatt von 90 Prozent.

Gris ist ein atmosphärisches Adventure, das mit einer poetischen Story und einem atemberaubenden handgezeichneten Stil berührt. In der Rolle von Gris, einer jungen Frau, die sich durch Trauer und Verlust kämpft, erlebt ihr eine emotionale Reise durch eine wunderschöne, sich ständig wandelnde Welt voller Rätsel und Symbolik. Aktuell ist das Spiel für 2,95 Euro erhältlich – mit einem Rabatt von 80 Prozent.

Blasphemous ist ein düsteres Action-Platformer-Spiel, das mit seinem unverwechselbaren pixelartigen Stil und eine Umgebung voller religiöser Symbolik. Als der Büßer, ein schweigender Krieger mit einer stachelbesetzten Rüstung, kämpftt ihr gegen groteske Kreaturen und erkundet eine von Schuld und Sühne geprägte, unbarmherzige Welt. Aktuell ist das Spiel für 4,99 Euro erhältlich – mit einem Rabatt von 80 Prozent.

Weitere Schnäppchen unter 5 Euro:

Mad Max – 1,99 Euro (-90 Prozent)

– 1,99 Euro (-90 Prozent) Supermarkt Simulator – 3,44 Euro (-35 Prozent)

– 3,44 Euro (-35 Prozent) The Forest – 3,35 Euro (-80 Prozent)

– 3,35 Euro (-80 Prozent) Terraria – 4,87 Euro (-50 Prozent)

– 4,87 Euro (-50 Prozent) Rise of the Tomb Raider – 4,49 Euro (-85 Prozent)

– 4,49 Euro (-85 Prozent) Slime Rancher – 1,89 Euro (-90 Prozent)

– 1,89 Euro (-90 Prozent) Fallout: New Vegas – 4,99 Euro (-50 Prozent)

Die Herbstaktion auf Steam hat noch viele weitere Spiele zu reduzierten Preisen zu bieten. Sollte euer Lieblingsspiel dieses Mal nicht dabei sein, keine Sorge: Nach dem Steam Sale ist vor dem Steam Sale. Schon am 19. Dezember 2024 startet der große Winter Sale.