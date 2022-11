Steam Herbstaktion: Die besten PC-Angebote für weniger als 10 Euro

Die große Steam-Herbstaktion hat begonnen und bringt euch wieder eine ganz große Menge an Angeboten.

Noch bis zum 29. November 2022 um 19 Uhr deutscher Zeit spart ihr bei den Herbstangeboten und wir zeigen euch hier eine kleine Auswahl von guten und günstigen Spielen für wenig Geld!

Was passiert, wenn ihr nach einem Flugzeugabsturz als einzige Person überlebt? Genau darum geht es in The Forest. Investiert 3,86 Euro und ihr könnt nach besagtem Crash in einem mysteriösen Wald ums Überleben kämpfen. Ums Überleben geht’s gewissermaßen auch in Civilization 6, wobei hier das Überleben einer gesamten Zivilisation auf dem Spiel steht, das ist schon eine etwas andere Hausnummer. Und mit einem Preis von 5,99 Euro auch nicht sehr viel teurer.

Überlebt im Wald.

Mit einem Stadtviertel befasst ihr euch in Disco Elysium: The Final Cut. Für 9,99 Euro ermittelt ihr als Detective, verhört Charaktere und deckt Mordfälle auf – ihr könnt euch aber auch bestechen lassen. In eine ganz andere Richtung geht Slay the Spire für 7,13 Euro. In dem Mix aus Roguelike und Kartenspiel baut ihr euer eigenes Deck auf und kämpft damit gegen allerlei magische Kreaturen, um euch weiter zu verbessern.

Ermittelt als Detective.

Eines der besten Star-Wars-Spiele der vergangenen Jahre ist ohne Zweifel Star Wars Jedi: Fallen Order. Habt ihr es noch nicht gespielt, könnt ihr das für günstige 5,99 Euro tun und euch damit auch prima auf die für Anfang 2023 geplante Fortsetzung vorbereiten. Einen echten Klassiker fast geschenkt erhaltet ihr mit Valves Portal 2, für das m an gerade einmal 97 Cent verlangt. Wie gesagt: Fast geschenkt. Und von seinem tollen Spielgefühl hat der 2011 veröffentlichte Titel bis heute nichts verloren.

Nutzt die Macht.

Wenn ihr euch damit befassen möchtet, wichtige Fracht auszuliefern, schaut euch den Euro Truck Simulator 2 näher an. Der lässt euch für 4,99 Euro durch Europa fahren und dieser Aufgabe nachgehen. Natürlich müsst ihr die Sachen rechtzeitig abliefern, was denkt ihr denn? Für den gleichen Preis bekommt ihr die Command & Conquer Remastered Collection mit den tollen Neuauflagen der ersten beiden Teile der Reihe. Ein echtes Fest für RTS-Fans und eine lohnenswerte Investition, ganz egal, ob ihr die Spiele zum ersten Mal erlebt oder nostalgische Gefühle verspüren möchtet.

Zwei RTS-Klassiker in einem Paket.

Auf Teamwork kommt es indes in Unrailed an. Ihr seht einen fahrenden Zug vor euch und gemeinsam müsst ihr dafür sorgen, dass ausreichend Gleise vorhanden sind, damit er weiterfahren kann. Kostet euch ebenfalls 4,99 Euro. Für Darkest Dungeon zahlt ihr wiederum 3,44 Euro. Das Gothic-Rollenspiel mit Roguelike-Elementen konfrontiert euch mit zahlreichen Gegnern. Und dabei müsst ihr nicht alleine auf die Gesundheit eurer Kämpfer achten, auch andere Faktoren wie Stress, Paranoia und Angst spielen eine Rolle.

Gemeinsam Gleise bauen.

Was interessiert euch am meisten bei der Steam-Herbstaktion? Habt ihr schon irgendwo zugeschlagen?