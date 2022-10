Steam knackt Rekord: Über 30 Millionen Spieler zockten gleichzeitig auf der Plattform

Habt ihr am Wochenende gespielt? Dann ist es wahrscheinlich, dass ihr Steam dabei geholfen habt, einen neuen Rekord aufzustellen. Die Vertriebsplattform verzeichnete vergangenes Wochenende über 30 Millionen gleichzeitige Spieler - 30.032.005 Spieler, um genau zu sein.

Nicht alle In-Game, aber immerhin

Wie ihr auf SteamDB nachlesen könnt, hat Valve es geschafft mehr Menschen gleichzeitig zum Zocken zu animieren, als es in den 16 bevölkerungsreichsten Städten der USA insgesamt gibt. Fairerweise muss dazugesagt werden, dass sich nicht alle Spieler zwangsläufig in einem Game befunden haben müssen. Einige haben sicher nur gestöbert oder eine Nachricht im Chat beantwortet. Auf SteamDB werden daher nur etwa 10.000 gleichzeitige aktive Spieler angezeigt.

Besonders in der kalten Jahreszeit kuschelt man sich doch gerne mit warmen Socken und einer Decke an den PC und lässt sich von der Lüfter seiner Grafikkarte ein bisschen warm pusten. Viele Alternativen sind bei Regen, Wind und Schnee ja doch ein wenig ungemütlich. Für Steam-Rekorde ist das Wetter aber perfekt. So erreichte Valve im November 2021 immerhin 27 Millionen gleichzeitige Spieler - 7,8 Millionen von ihnen tatsächlich in einem Spiel.