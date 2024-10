Steam Next Fest lädt euch ein, unveröffentlichte Games zu testen

Das Steam Next Fest startet am 14. Oktober 2024 um 19 Uhr und bietet hunderte Demos von Spielen, die noch nicht veröffentlicht worden sind. Spieler haben die Möglichkeit, spannende Titel auszuprobieren und den Entwicklern wertvolles Feedback zu geben. Diese Feedback könnte Entwicklern helfen, den letzten Feinschliff an ihren Spielen zugeben, bevor sie veröffentlicht werden.

Demos aus verschiedenen Genres im Fokus

Im Rahmen des Festes können Spieler aus hunderten Demos verschiedener Genres wählen. Zu den Highlights gehören Titel wie Antonblast,Microtopia,Mini Royale,The Precinct, und Blood Bar Tycoon, ein interessantes Vampir-Spiel, bei dem man als Barkeeper arbeitet. Weitere spannende Spiele sindSulfur,Battle Train,Call of Boba, Knights in Tight Space,Luma Island, undIs This Game Trying to Kill Me?. Mit diesem breiten Spektrum an Genres ist für jeden etwas dabei, von Action-Fans bis hin zu Puzzle- und Simulations-Liebhabern.

Feedback für Entwickler, Entdeckungen für Spieler

Das Hauptziel des Steam Next Fest besteht darin, Entwicklern die Chance zu geben, direktes Feedback von Spielern zu erhalten. Demos bieten den Spielern die perfekte Möglichkeit, neue Spiele kennenzulernen und sich die interessantesten Titel auf ihre Wunschliste zu setzen. Es ist ein Event, bei dem sowohl Spieler als auch Entwickler profitieren – die einen können neue Lieblingsspiele entdecken, die anderen erhalten wertvolle Rückmeldungen.

Das Event geht am 14. Oktober um 19:00 Uhr (18:00 Uhr UK-Zeit) online. Zusätzlich hat Steam ein neues Feature eingeführt: Spieler werden beim Kauf nun darauf hingewiesen, dass sie nur eine Lizenz für digitale Inhalte erwerben und das Spiel nicht „besitzen“.

Das Steam Next Fest ist eine großartige Gelegenheit für Spieler, die neuesten Titel kostenlos auszuprobieren, und für Entwickler, wertvolles Feedback zu sammeln. Diese Events stärken die Gaming-Community und bringen Spieler und Entwickler näher zusammen. Schaut ihr mal beim Steam Next Fest vorbei?