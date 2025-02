Steam veröffentlicht eine Liste mit allen Sale-Aktionen für 2025 – Freut euch auf saisonale Sales und themenbezogene Rabattaktionen und füllt jetzt schon eure Wunschlisten

Valve hat nun endlich die Steam-Sale-Liste für 2025 enthüllt. Ihr könnt bei diesen zahlreichen Rabattaktionen nach reichlich Schnäppchen suchen und hoffen, dass auch euer Wunschspiel in den themenbezogenen oder saisonalen Sales mit dabei ist. Diese Ankündigung hilft nicht nur Spielern, sondern auch Entwicklern, besser zu planen.

Rabattaktionen im Überblick

Alle Sales im Überblick:

10. bis 17. Februar 2025: Couch Co-op Fest

24. Februar bis 3. März 2025: Steam Next Fest (February 2025 edition)

3. bis 10. März 2025: Visual Novel Fest

13. bis 20. März 2025: Steam Spring Sale

24. bis 31. März 2025: City Builder & Colony Sim Fest

21. bis 28. April 2025: Sokoban Fest

28. April bis 5. Mai 2025: Wargames Fest

12. bis 19. Mai 2025: Creature Collector Fest

26. Mai bis 2. Juni 2025: Zombies vs. Vampires Fest

9. bis 16. Juni 2025: Steam Next Fest (June 2025 Edition)

16. bis 13. Juni 2025: Fishing Fest

26. Juni bis 10. Juli 2025: 2025 Steam Summer Sale

14. bis 21. Juli 2025: Automation Fest

28. Juli bis 4. August 2025: Racing Fest

11. bis 18. August 2025: 4X Fest

25. August bis 1. September 2025: Third-Person Shooter (TPS) Fest

8. bis 15. September 2025: Political Sim Fest

29. September bis 6. Oktober 2025: 2025 Steam Autumn Sale

13. bis 20. Oktober 2025: Steam Next Fest (October 2025 edition)

27. Oktober bis 3. November 2025: Steam Scream 4

10. bis 17. November 2025: Animal Fest

8. bis 15. Dezember 2025: Sports Fest

18. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026: 2025 Steam Winter Sale

Rabattaktionen sind perfekt, um günstig Spiele zu erwerben und auch mal Titel auszuprobieren, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat. Viele Spiele werden bei den Aktionen ordentlich vergünstigt angeboten und können euch helfen, eure Spielebibliothek noch größer und dennoch günstiger zu füllen. In saisonalen Sales findet ihr querbeet viele Spiele aus allen möglichen Genres.

Themenbezogene Sales für echte Fans

Doch Steam bietet auch viele Rabattaktionen mit bestimmten Themen an, wie das Couch Co-Op Fest, bei dem ihr viele Spiele für gemeinsame Gaming-Stunden findet, die ihr mit Freunden oder eurer besseren Hälfte spielen könnt. Aber auch coole Aktionen wie das Fishing Fest oder das Visual Novel Fest erwarten euch dieses Jahr bei Steam, und seid ihr Fans dieses speziellen Genres, könnt ihr euch sicher sein, dass ihr dort den ein oder anderen Titel finden werdet, den ihr auf eurer Wunschliste habt.

Mit diesen geplanten Sales bleibt Steam 2025 ein Paradies für Schnäppchenjäger. Valve möchte euch mit der Liste die Möglichkeit geben, euch auf die kommenden Sales vorzubereiten und eure Wunschlisten bis dahin zu füllen. Welche Spiele habt ihr so in eureren Wunschlisten, bei denen ihr hofft, dass Steam sie bald mal in einer Rabattaktion für ein paar Euro verschleudert?