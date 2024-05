Steam wurde in Vietnam verboten und das könnte der Grund sein

An vielen Orten wird gerade davon berichtet, dass Steam in Vietnam verboten wurde. Den Spielern aus Vietnam gefällt das allerdings überhaupt nicht.

Bisher noch kein offizielles Statement

Zuerst haben Game Developer und GamesIndustry.biz über diese wenig erfreuliche Neuigkeit berichtet. Laut Vietnam.net wurde Steam in Vietnam abgeschaltet, nachdem sich lokale Spieleentwickler über Steams riesigen Umfang beschwert hatten. Angeblich könnten diese nicht mehr mit den Veröffentlichungen von Steam konkurrieren, da sie zunächst von der Regierung freigegeben werden müssen. Steam kann die große Bandbreite an internationalen Spielen ohne diese Kontrolle auf seiner Plattform bereitstellen.

Die Sorge um das "Sterben" der lokalen Spieleentwicklung war scheinbar groß und die Studios sollen die Präsenz von Steam als "Ungerechtigkeit gegenüber lokalen Publishern" empfunden haben. Eine offizielle Stellungnahme gibt es bisher von keiner der beiden Seiten.

Auf Reddit schreibt ein Nutzer: "Heute, am 7. Mai 2024, erfahre ich, dass Steam von vietnamesischen Internetanbietern gesperrt wurde. Worte können nicht ausdrücken, wie bestürzt ich darüber bin, was geschehen ist. Seit fast 6 Jahren hat Steam einen großen Teil meines Lebens ausgemacht."

Auch auf Steam schreiben einige Nutzer von dem Verbot. "Die Online-Spielemonopole Vietnams beschweren sich, dass sie nicht den Marktanteil erzwingen können, den unser Herr und Erlöser Gabe Newell rechtmäßig verdient hat", schreibt ein Nutzer. "Also wollten sie ihn und Steam als illegale Plattformen brandmarken. Jetzt haben sie einfach weitergemacht und die Plattform in Vietnam blockiert und die Nutzer gezwungen, ein bisschen an ihrem DNS herumzubasteln, um sie zu umgehen."

Ein anderer Steam-Nutzer vermutet, dass es an den Gesetzen der Region liegen könnte: "Es ist zu beachten, dass Steam die Gesetze der Region befolgen muss, wenn es in der Region tätig sein will. Wenn die Regierung etwas getan hat, mit dem Steam nicht einverstanden ist, dann wird Steam nicht in der Region tätig sein."