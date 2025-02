Steckt Overwatch 2 durch Marvel Rivals in der Klemme? Blizzard kündigt neue Inhalte an, um dem Druck standzuhalten – Neue Perks und neuer Modus sollen euch ans Spiel fesseln

Marvel Rivals hat sich innerhalb weniger Monate zu einem ernsthaften Konkurrenten von Overwatch 2 entwickelt. Game Director Aaron Keller spricht in einem Interview mit GamesRader offen über den wachsenden Druck von Marve Rivals und die notwendigen Veränderungen in Overwatch 2. Der Erfolg des neuen Helden-Shooters motiviere das Team, innovativer zu denken und dessen Schwächen auszugleichen. Overwatch 2 Genre: Helden-FPS

Plattform: PS5, PC, Xbox Series, Switch

Release: 4. Oktober 2022

Entwickler / Publisher: Blizzard / Blizzard

Fehlende Weiterentwicklung wurde zum Verhängnis

Der Druck kommt jedoch nicht nur von außen, auch intern erkennt das Team Verbesserungsbedarf bei seinm Helden-Shooter. Im Interview gibt Keller zu, dass sich der Titel in einigen Bereichen zu wenig weiterentwickelt hat. "Oft fühlt es sich fast so an, als würde man nur noch die Bewegungen durchgehen", erklärt er.

Mit den Seasons 15 und 16 soll das geändert werden. Inhalte wie Perks und der neue Modus Stadium sollen frischen Wind in das Spiel bringen und neue Spieler anlocken. "Viele dieser Inhalte befinden sich schon länger in Entwicklung", betont Keller. "Aber wir sehen, dass unserem Spiel entweder etwas fehlt oder es sich nicht so sehr weiterentwickelt hat, wie es sollte."

Wettbewerb als Antrieb für neue Risiken

Trotz der Herausforderungen sieht Keller den Wettbewerb positiv. Marvel Rivals zwinge das Team, größere Risiken einzugehen. Zudem fördert es die Weiterentwicklung von Overwatch 2, was für neuen Content sorgen sollte. "Wir befinden uns offensichtlich in einer neuen Wettbewerbslandschaft, in der es ein Spiel gibt, das unserem so ähnlich ist", erklärt er.

Der Druck sei aber auch ein Anreiz, kreativer zu werden. "Wir glauben, dass es unser Team dazu zwingt, nicht mehr auf Nummer sicher zu gehen", sagt Keller. "Für ein Team von leidenschaftlichen Handwerkern ist das wie Musik in ihren Ohren." Laut SteamDB ist die durchschnittliche Spielerzahl von Overwatch 2 auf Steam seit dem Release von Marvel Rivals um 40 Prozent gesunken.

Der Erfolg von Marvel Rivals stellt Blizzard vor neue Herausforderungen, um seinen Helden-Shooter weiter am Leben zu erhalten. Aaron Keller bleibt dennoch optimistisch und sieht darin eine Chance, das Spiel durch den Druck der Konkurrenz nachhaltig zu verbessern. Ob die kommenden Seasons die Spieler zurückholen werden, bleibt jedoch abzuwarten.