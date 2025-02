Steel Hunters: Eine "unerbittliche Kampfmaschine" - Der Mech-Shooter zeigt euch im neuen Video Razorside

Wargaming hat eine neue Videoreihe zu seinem kürzlich angekündigten Mech-Shooter Steel Hunters gestartet.

Steel Hunters Genre: Mech-Shooter

Plattform: PC

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Wargaming / Wargaming

Diese neue Reihe befasst sich mit der Entstehung und der Geschichte der einzelnen Hunter, den Anfang macht Razorside.

Was sind die Hunter?

"Die Hunter Stories-Reihe befasst sich mit den entscheidenden Momenten, die jeden Helden geprägt haben, bevor sie zu Hunter wurden, und enthüllt die Ereignisse, die sie in die Jagdgründe führten", heißt es.

"Die Genesis eines jeden Hunters wird durch einen Moment der Hoffnung für die Menschheit ausgelöst. Unter der Rüstung trägt jeder Hunter immer noch die Essenz seines früheren Selbst - Fleisch und Blut, verwandelt in Stahl und Feuer."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Razorside wird wiederum als "unerbittliche Kampfmaschine" beschrieben. Er ist 8,2 Meter hoch, wiegt 55 Tonnen und ist schwer bewaffnet. Man bezeichnet ihn zudem als "einen der tödlichsten Hunter auf dem Schlachtfeld" und als "Verkörperung von Präzision und Feuerkraft".

"Einst war er Jason Miller Jr., ein hochdekorierter US-Marine, der unzählige Einsätze leitete, um den Überlebenden des apokalyptischen May Day Omega zu helfen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Von den Streitkräften des Konzerns gefangen genommen und aufgrund seiner seltenen biologischen Eigenschaften ausgewählt, wurde Miller der Hunter Genesis unterzogen - einer brutalen Verwandlung, die seinen Geist und seinen Willen mit dem Metallgerüst eines Hunters verschmolz. Jetzt, als Razorside, kämpft er mit den Instinkten eines Soldaten und der Kraft einer Kriegsmaschine. Seine Mission geht weiter, aber das Schlachtfeld hat sich verändert."

Steel Hunters wurde im Dezember angekündigt, basiert auf der Unreal Engine 5 und soll Mechaniken aus Battle Royale- und Extraction-Spielen auf "einzigartige Weise" miteinander verbinden. Ihr kämpft dabei in einer PvPvE-Arena und verfolgt währenddessen unterschiedliche Ziele. Am Ende gipfelt das alles dann an einem Showdown am Extraktionspunkt. Für das Spiel verspricht Wargaming unter anderem eine zerstörbare Umgebung sowie einen "hohen Grad an Individualisierung".