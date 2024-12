Steel Hunters: Neuer Mech-Shooter von den Machern von World of Tanks angekündigt

Wargaming hat während der Game Awards mit Steel Hunters einen neuen Mech-Helden-Shooter angekündigt.

Dieser soll "auf einzigartige Weise" Mechaniken aus Battle Royale- und Extraction-Spielen miteinander verbinden.

Giganten und zerstörbare Umgebung

In Steel Hunters spielt ihr "mechanische Giganten", die man Hunter nennt, und verfolgt verschiedene Ziele, um aufzusteigen und so neue Ausrüstung zu erhalten. Jeder Hunter verfügt dabei über seinen eigenen Spielstil, eigene Fähigkeiten und Fortschrittssysteme, die unterschiedliche Strategien und Taktiken ermöglichen sollen.

Gekämpft wird hier in einer PvPvE-Arena. Ihr verfolgt unterschiedliche Ziele und am Ende gipfelt alles in einem Showdown am Extraktionspunkt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Dabei legt man auch Wert auf Kooperation: "Egal, ob du mit einem Freund oder einem anderen Hunter spielst, die Kombination von Taktiken und Fähigkeiten mit deinem Duo-Partner macht den Unterschied in den Jagdgebieten aus", heißt es.

Steel Hunters basiert auf der Unreal Engine 5, bietet eine zerstörbare Umgebung und einen "hohen Grad an Individualisierung".

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Dies ist ein großer Moment für Wargaming", sagt Victor Kislyi, CEO von Wargaming. "Wir sind dafür bekannt, für Millionen von Spielern auf der ganzen Welt fesselnde und langlebige digitale Hobbys zu schaffen. Mit Steel Hunters gehen wir über unsere Grenzen hinaus und bringen etwas völlig Neues. Unser Ziel ist es, eines der aufregendsten und fesselndsten Mech-Erlebnisse aller Zeiten zu schaffen."

"Steel Hunters ist das Ergebnis der unglaublichen Teamarbeit und des Engagements unserer talentierten Mitarbeiter in Guildford, Prag und unseren Studios auf der ganzen Welt", ergänzt Product Director Mike McDonald. "In den letzten drei Jahren haben wir unermüdlich daran gearbeitet, ein Spiel zu entwickeln, das einen einzigartigen Ansatz im Bereich der Mech-Shooter bietet, indem es Elemente verschiedener Genres zu einem fesselnden Mix kombiniert. Heute sind wir endlich bereit, den Spielern zu zeigen, was wir aufgebaut haben."

Wer sich für einen exklusiven, zehntägigen Playtest auf dem PC anmelden möchte, kann das auf dieser Webseite tun.