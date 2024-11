Stellar Blade auf der PS5 Pro: Ein einfaches, aber enorm effektives Upgrade

Das Action-Adventure Stellar Blade von Shift Up hat mit einem Update für die PS5 Pro deutliche Verbesserungen erhalten, die sowohl die Performance als auch die Bildqualität auf ein neues Level heben. Bereits bei seiner Veröffentlichung auf der PS5 im April 2024 beeindruckte das Spiel mit dynamischem Gameplay und eindrucksvollen Schauplätzen, was jedoch durch eine schwache Bildqualität und inkonsistente Performance getrübt wurde.

Mit dem Update wurden zwei neue Grafikmodi exklusiv für die PS5 Pro eingeführt: Pro Max und Pro. Während der Pro Max-Modus vor allem durch eine unbegrenzte Bildrate für VRR-Displays überzeugt, setzt der Pro-Modus auf eine höhere interne Auflösung und das PSSR-Upscaling, um eine deutlich verbesserte Grafikdarstellung zu bieten. Digital Foundry hat sich das Upgrade näher angeschaut und ist angetan.

Kein besserer Zeitpunkt, um Stellar Blade zu spielen

Die Verwendung von PSSR-Upscaling in Stellar Blade ist demnach bemerkenswert, da es eine stabilere Bildqualität ermöglicht, die frei von Flimmern und störenden Pixelartefakten ist. Diese Probleme traten in anderen Spielen wie Silent Hill 2 Remake oder Star Wars Jedi: Survivor mit ähnlicher Technologie auf, wurden hier jedoch nahezu vollständig eliminiert. Besonders die Darstellung von Kanten und Oberflächen ist den Technik-Experten zufolge außergewöhnlich sauber und stabil, was das Spiel optisch aufwertet. Obwohl auch PSSR gelegentlich kleine Artefakte erzeuge, etwa bei Lichteffekten, bleibe der Gesamteindruck positiv. Im Vergleich zur ursprünglichen Version ist die Bildqualität jetzt deutlich besser und hebt das Spiel auf ein neues Niveau.

Auch die Performance wurde spürbar optimiert. Während im ursprünglichen Spiel nur der Performance-Modus stabile 60 fps erreichte, schaffen dies jetzt auch der Balanced- und der neue Pro-Modus, was auf die verbesserte GPU-Leistung der PS5 Pro zurückzuführen ist. Für Nutzer mit 120 Hz-Displays gibt es zudem einen High-Frame-Rate-Modus, der die Bildrate auf bis zu 120 fps anheben kann. Dies reduziert die Eingabeverzögerung und macht das präzise Timing für Ausweichmanöver und Blocks laut Digital Foundry noch einfacher. Der Pro-Modus biete eine besonders konsistente Performance und bleibe selbst bei aktivem High-Frame-Rate-Modus stabil, während der Pro Max-Modus auf VRR-Displays angewiesen sei, um Schwankungen zwischen 50 und 60 fps auszugleichen.

Zusätzlich zum Grafik-Update wurde das Spiel um neue Inhalte erweitert. Ein Fotomodus wurde hinzugefügt, der es Spielern ermöglicht, beeindruckende Bilder und Videos im Spiel festzuhalten. Zudem gibt es einige kleinere Gameplay-Verbesserungen und ein DLC-Crossover mit Nier Automata, das Fans beider Spiele ansprechen dürfte. Der Fotomodus lässt sich leicht aktivieren und erlaubt kreative Inszenierungen, auch wenn die Bildrate dabei etwas niedriger ausfällt als im eigentlichen Spielgeschehen.

Mit diesen Updates und der Unterstützung der PS5 Pro ist Stellar Blade nach Ansicht von Digital Foundry jetzt besser als je zuvor. Die Mischung aus verbesserten Grafikmodi, stabiler Performance und zusätzlichen Inhalten mache es zu einem der herausragendsten Titel des Jahres 2024. Ob für neue Spieler oder Veteranen, die das Spiel bereits kennen – es gebe keinen besseren Zeitpunkt, um in die Welt von Stellar Blade einzutauchen.