Stellar Blade: Schlägt der PC die PS5? Shift Up rechnet damit, dass sich die Portierung des Spiels besser verkaufen wird

Das Entwicklerstudio Shift Up rechnet damit, dass sich die kommende PC-Version von Stellar Blade besser verkaufen wird als die PS5-Fassung.

Stellar Blade Genre: Action-Adventure

Plattform: PS5

Release: 26. April 2024

Entwickler / Publisher: Shift Up / Sony Interactive Entertainment

Während der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen wurde das Entwicklerstudio dazu befragt, was man sich von der PC-Version erwartet (via VGC).

Stellar Blade: Auf dem PC erfolgreicher?

Nach Unternehmensangaben hofft man, dass die Beliebtheit des Genres in Asien und die größere Zahl an PC-Spielerinnen und -Spielern dazu führen wird, dass die PC-Umsetzung zu einem größeren Erfolg wird.

"Auf dem Markt für AAA-Spiele haben PC-Geräte einen höheren Marktanteil als Konsolen, daher erwarten wird, dass die Verkaufsperformance der PC-Version die der Konsolenversion übertreffen wird", heißt es.

"Wir beobachten vor allem Trends, etwa die deutliche Expansion des Marktes für Einzelspieler-Actionspiele in der asiatischen Spielebranche. Wir haben sowohl erfolgreiche als auch weniger erfolgreiche Fälle von Konsolen-Eexklusivtiteln, die auf dem PC veröffentlicht wurden, identifiziert und analysiert, und wir bereiten uns darauf vor, das Spiel auf eine Weise zu veröffentlichen, die einen anhaltenden Erfolg auf dem PC-Markt gewährleistet."

Was bedeutet das konkret? Nun, laut Shift Up gehören dazu etwa eine vernünftige Optimierung, die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, das "Hinzufügen zusätzlicher Inhalte und maßgeschneiderte Marketingstrategien, die einzigartig für Shift Up" sind.

Gleichzeitig möchte man sicherstellen, dass Stellar Blade auch auf Handheld-Gaming-PCs wie dem Steam Deck oder dem Asus ROG Ally vernünftig läuft.

Zuvor hatte das Studio mitgeteilt, dass sich die PS5-Version des Spiels mehr als eine Million Mal verkauft hat. Die Tatsache, dass das Spiel "kontinuierlich wie ein Live-Service-Spiel aktualisiert wurde", bedeute auch, dass man dadurch "kontinuierlich eine starke globale Fangemeinde für die Stellar Blade IP aufgebaut hat".

Ein Release-Datum für die PC-Version steht allerdings noch nicht fest.

In diesen Tagen hatte das Entwicklerstudio den Fans auch einen Blick auf das ursprüngliche Charaktermodell von Protagonistin Eve ermöglicht, das stärkere Anime-Züge hatte.