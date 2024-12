Stellar Blade feiert Weihnachten: Neue Kostüme für Eve, Mini-Games und mehr

Am 26. April 2024 erschien Stellar Blade exklusiv für die PlayStation 5. Shift Ups Action-Rollenspiel begeisterte Kritiker und Spieler und gab den Fans mit kleinen Updates immer wieder etwas zurück. Inzwischen findet ihr auch einen Fotomodus im hübschen Game und einige neue Kostüme, darunter auch Outfits zu Nier Automata. Morgen, am 17. Dezember, gibt es Weihnachtsgeschenke in Stellar Blade.

Stellar Blade sorgt für festliche Stimmung

Auf dem offiziellen PlayStation-Blog kündigt Shift Up nun ein weiteres Update für Stellar Blade an. Diesmal, wie könnte es zu dieser Jahreszeit auch anders sein, dürft ihr euch über ein festliches Event freuen. Zunächst wird die Kulisse in Xion feierlich geschmückt. Ein großer Weihnachtsbaum erhellt den Stadtplatz mit seinen Lichtern. Auch die Bar The Last Gulp ist hübsch dekoriert. Im Lager ertönen harmonische und entspannende Melodien.

Es ist Stellar Blade also erhaltet ihr natürlich auch ein paar passende Outfits, damit ihr die weihnachtliche Stimmung auch selbst verbreiten könnt, während ihr gegen eure Feinde kämpft. Adam erhält ein "I'm No Santa"-Kostüm, das eher humorvoll rüberkommt. Zusätzlich bietet das Update eine Santa-Girl-Frisur, eine Schneekristallbrille, Kranz-Ohrringen und Schlitten-Ohrschellen.

Es gibt auch einen Skin für eure Drohne. Süß oder unheimlich?

Eure Drohne könnt ihr in Rudolf verwandeln, oder zumindest in eine leicht verstörende Neuinterpretation des Rentiers. Mal sehen, wie das Ingame aussieht. In einem kleinen Mini-Game könnt ihr ein wenig entspannen und Belohnungen verdienen. Seid ihr so gar nicht in Weihnachtsstimmung, könnt ihr das saisonale Event in den Einstellungen ausschalten.

Um das Eis an euren Herzen in dieser dunklen und kalten Jahreszeit zu schmelzen, hat Shift Up auch noch ein paar wärmende Worte für euch. "Schaffe unvergessliche Erinnerungen mit diesen Geschenken, die in diesem kalten Winter in Stellar Blade vorbereitet wurden. Das Entwicklerteam hat diesem Update eine besondere Note verliehen, um allen ein frohes Fest zu bescheren."

"Mögen die Straßen von Xion, die einst kalt und leer waren, mit den Wundern der Jahreszeit gefüllt werden. Wir bemühen uns, Freude in euer Leben zu bringen. Wir wünschen euch ein warmes und frohes Fest mit Stellar Blade!"