Stellar Blade: Fotomodus und Nier Automata-DLC kommen endlich nächste Woche

Shift Ups Action-Adventure Stellar Blade erhält in Kürze endlich einen Fotomodus.

Dieser wird am 20. November 2024 veröffentlicht, ebenso wie der DLC zu Square Enix' Nier Automata.

Stellar Blade: Diese Neuerungen bieten Fotomodus und DLC

Im Fotomodus könnt ihr Eve verschiedene Posen einnehmen lassen, ihr Outfit ändern und Effekte zu Screenshots hinzufügen.

"Ihr könnt jetzt jeden Moment im Spiel in euer persönliches Meisterwerk verwandeln", schreibt DongKi Lee, Chief Technology Officer von Shift Up, in einem Beitrag im PlayStation Blog.

"Wunderschöne Landschaften, spannende Kämpfe, die emotionalen Momente mit den Charakteren... Fangt diese Momente nach Herzenslust ein. Die sorgfältige Kameraführung und verschiedene Filter ermöglichen es euch, einzigartige Looks zu kreieren."

Neben dem Fotomodus bringt das neue Update für Stellar Blade auch noch neue Outfits für Eve und Lip-Sync-Support für sechs weitere Sprachen mit sich, darunter Deutsch.

"Nier Automata war eine große Inspiration für Stellar Blade", schreibt Lee weiterhin. "Die von gegenseitigem Respekt und Kreativität geprägte Zusammenarbeit zwischen Direct Kim Hyung Tae und Director Yoko Taro führte zu diesem erfolgreichen Ergebnis."

"Im Mittelpunkt steht dabei Emil (gesprochen von Maii Kadowaki), der seltsame Charakter aus Nier Automata. Emils Shop hat einen überraschenden Auftritt in der Welt von Stellar Blade, wo elf verschiedene spezielle Gegenstände im Zuge dieser Kollaboration erhältlich sein werden. Gegenstände, die das Beste aus beiden Spielen miteinander verbinden und euch in eine noch reichhaltigere Welt führen."

Mit einem Update wurde Stellar Blade kürzlich bereits für die PlayStation 5 Pro verbessert und bietet auf Sonys neuer Konsole drei neue Grafikmodi.

Darüber hinaus macht sich Shift Up nach dem Erfolg des Spiels bereits Gedanken über eine PC-Version sowie über eine Fortsetzung.