Stellar Blade PC-Version soll 2025 noch erfolgreicher werden als auf PS5

Das Sci-Fi-Action-Spiel Stellar Blade, das Spielende in eine düstere Zukunft mit außerirdischen Bedrohungen entführt, war bisher nur auf der PlayStation 5 verfügbar. Seit dem Release im April 2024 hat es sich als beliebter Titel etabliert und konnte bis Juni 2024 bereits eine Million Käufer finden . Nun plant Entwickler Shift Up eine PC-Version, die für 2025 anvisiert wird und die Spielerbasis weiter vergrößern soll.

Optimistische Verkaufsprognosen für die PC-Version

Der geplante PC-Release soll laut Shift Up sogar die Verkaufszahlen der PS5-Version übertreffen. Das Studio sieht in der PC-Version großes Potenzial, da der AAA-Bereich auf Plattformen wie Steam zunehmend wächst und sich erfolgreiche Titel wie Black Myth: Wukong in kürzester Zeit Millionen Male verkaufen konnten. Durch diesen Markttrend erwartet Shift Up auch für Stellar Blade eine starke Performance, die die bisherigen Konsolenzahlen möglicherweise sogar übertreffen könnte.

Neue Inhalte und Updates

Um den langfristigen Erfolg von Stellar Blade zu sichern, setzt Shift Up zudem auf regelmäßige Inhalte und Updates für die PS5-Version. Zu den neuesten Erweiterungen gehört ein Nier: Automata-DLC, der ab dem 20. November 2024 verfügbar ist und den Spielern neue Inhalte bietet.

Auch kosmetische Anpassungen, wie die "no ponytail"-Option für die Hauptfigur Eve, und ein neuer Fotomodus sind geplant, um das Spielerlebnis zu bereichern und die Spielerbasis weiterhin zu begeistern. Mit diesen regelmäßigen Updates stärkt Shift Up die Attraktivität des Spiels und bereitet die Fans bereits auf die kommende PC-Version vor.

Der geplante PC-Release im kommenden Jahr könnte den Erfolg von Stellar Blade weiter festigen und dafür sorgen, dass der Titel auch langfristig als beliebtes Action-Abenteuer im Sci-Fi-Genre etabliert bleibt.