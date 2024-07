Stellar Blade verbreitet Sommerstimmung mit einem neuen Song

Stellar Blade bringt sonnige Sommer-Vibes ins Spiel. In einem kleinen Bereich kann Eve mit dem neuen Update die Seele baumeln lassen. Hier scheint die Sonne und ihr könnt euch auf Liegestühlen unter Sonnenschirmen von Roboter-Butlern verwöhnen lassen, während ihr dem neuen Sommer-Song lauscht. Auf neues Gameplay hofft ihr hier allerdings vergebens.

Urlaubsstimmung bei Stellar Blade

Ein paar neue Animationen beim Hinsetzen und Aufstehen aus den bequemen Liegen, ein paar Strandbälle, und Outfits machen die kleine Auszeit in der Sonne umso schöner. In Clydes Laden gibt es jetzt einen schicken Bikini und einen modischen Monokini sowie eine Sonnenbrille. Und das Beste ist, dass ihr euch nicht einmal eincremen braucht. Stattdessen arbeitet ihr an eurer edlen Kellerbräune.

#StellarBlade's new summer song is a vibe. pic.twitter.com/AwDY6RMK45 — Sammy Barker (@_get2sammyb) July 25, 2024

Während eurer wohlverdienten Pause könnt ihr auch direkt in den neuen Song zu Stellar Blade reinhören. Er versprüht das ruhige und entspannte Gefühl eines Abends am Strand - mit Buch auf dem Handtuch liegend. Vielleicht mit einer leckeren Limo in der Hand und dem ein oder anderen kleinen Versuch in das kühle Wasser zu steigen. Woran müsst ihr bei diesem Lied denken?