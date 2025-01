Stellaris: "Nicht zufriedenstellend" - Fans bemängeln Zustand eines Features, Entwickler stimmen zu und geloben Besserung

Seit seiner Veröffentlichung hat Paradox' 4X-Strategiespiel Stellaris viele Erweiterungen und Neuerungen erhalten. Es gibt viel im Spiel zu tun, allerdings trüben auch Probleme das Vergnügen.

Fans bemängeln den Zustand der Spionage im Spiel und das Studio stimmt hier mit den Fans überein, sucht daher nach Feedback.

Spionage in Stellaris soll besser werden

Alles in allem fühlt sich die Spionage in Stellaris so an, als bringe sie euch keine großen Vorteile, im schlimmsten Fall ist es einfach eine Verschwendung von Ressourcen.

Der DLC Nemesis brachte hier zwar ein paar neue Optionen mit sich, allerdings auch nicht genug, um Fans wirklich davon zu überzeugen.

"Spionage in Stellaris ähnelt sehr einem Wunschbrunnen. Man wirft nur statt Münzen Einfluss hinein, aber im Gegensatz zu einem Springbrunnen handelt es sich um einen bodenlosen Brunnen, der einem keine Wünsche erfüllt", schreibt ein User im Paradox-Forum.

Dem stimmt Game Director Stephen Muray zu, die Spionage "erfülle derzeit nicht ihr Versprechen". Es sei "schwierig, Spionagenetzwerke im Auge zu behalten, die Auswirkungen sind gering und es gibt keine echte Gegenwehr", sagt er.

Auf jeden Fall will Paradox dazu auch eure Gedanken hören, wie Community Specialist "MrFreake" mitteilt: "Wir haben oft über eine Überarbeitung der Spionage geredet und wissen, dass viele von euch die Spionage abseits bestimmter Umstände eher stumpf finden."

Mithilfe einer neuen Umfrage könnt ihr dazu nun euer Feedback abgeben. Fragen beschäftigen sich unter anderem mit den Auswirkungen, die die Spionage haben sollte, und wie die kI besser damit umgehen könnte.

MrFreake zufolge hat man bereits in der Vergangenheit "exzellentes Feedback" zu anderen Themen wie dem Kampf sowie Piraten und Kriminalität erhalten. Wer vielleicht etwas an der Spionage ändern möchte, sollte sich also vielleicht einen Augenblick die Zeit dafür nehmen.