Stellaris: Entwickler krempeln das Spiel um, kündigen Phoenix-Update mit vielen Änderungen an - Was tut sich alles im Universum?

In Paradox' Weltraumstrategiespiel Stellaris tut sich demnächst einiges, denn die Entwickler krempeln so einige Bereiche um.

Das alles geschieht im Rahmen des nun angekündigten Phoenix-Updates, mit dem Stellaris auf Version 4.0 aktualisiert wird.

Das Phoenix-Update verändert Stellaris

Die Veröffentlichung des Phoenix-Updates für Stellaris erfolgt voraussichtlich im Mai zusammen mit der ersten großen Erweiterung des Jahres 2025.

Vorgesehen sind unter anderem Verbesserungen bei der Performance, eine neue Spielerführung, Änderungen beim Spielführung und Optimierungen der Benutzerfreundlichkeit.

"Stellaris hat viele bewegliche Teile, und jeden Monat wird eine unglaubliche Anzahl von Berechnungen durchgeführt", heißt es zum Beispiel zum Thema Performance. "Viele dieser Berechnungen hängen von anderen ab, so dass sie nicht parallel, sondern nacheinander ausgeführt werden müssen. Dies führt dazu, dass das Spiel langsamer wird, wenn die Anzahl der Berechnungen im Spiel zunimmt, und macht sich besonders in großen Galaxien bemerkbar - mehr Planeten und Imperien bedeuten mehr Bewohner, die mehr Aufgaben erfüllen, mehr Ressourcen produzieren, mit mehr Wegfindung für die Flotten, und so weiter."

Das "Pops and Jobs"-System wirke sich besonderes im späteren Spielverlauf auf die Performance aus, wie auch der Handel. An beiden Aspekten arbeitet man, will sie vereinfachen und somit für Entlastung sorgen.

Mit der verbesserten Spielerführung will das Entwicklerteam wiederum auf Feedback von neuen Spielerinnen und Spielern reagieren, die sagen, dass sich Stellaris in der frühen Phase des Spiels mittlerweile "überwältigend" anfühle. Das Spiel erfordere "eine Flut von Entscheidungen und bringe eine scheinbar endlose Flut von Benachrichtigungen mit sich. Sie haben Schwierigkeiten zu erkennen, welche dieser Entscheidungen für das langfristige Wachstum wichtig sind und welche in erster Linie Geschmackssache, und die ständigen Unterbrechungen machen es schwierig, sowohl kurzfristige als auch langfristige Ziele zu formulieren."

Weiterhin plant man, die auftretenden Ereignisse bedeutsamer zu gestalten. Anders gesagt: Es soll keine rein informativen Ereignisse mehr geben, ihr sollt immer eine Entscheidungsmöglichkeit haben, die auch von der Natur eures Imperiums abhängen kann.

Auch bei der anfänglichen Generierung der Galaxie nimmt man einige Anpassungen vor. Das Spiel sollte dann nicht mehr versuchen, möglichst alle einzigartigen Systeme in jedes Spiel zu quetschen, ebenso sollen eure Einstellungen bei den bewohnbaren Welten und der Pre-FTL-Einstellung besser berücksichtigt werden. Dazu soll nicht nur das Spieltempo, sondern auch die Performance profitieren.

Infos zu weiteren geplanten Änderungen findet ihr im Paradox-Forum. Bedenkt aber, dass das alles noch in Entwicklung ist und sich bis zum Release natürlich noch ändern kann.