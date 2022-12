Stöbert im PlayStation Store durch die Januar-Angebote: The Quarry für unter 25 Euro und mehr

Ab sofort könnt ihr im PlayStation Store nach neuen Deals stöbern.Die Januar-Deals lassen die Prozente zwischen Weihnachten und den ersten Wochen im neuen Jahr purzeln.

Ein neues Spiel für die Feiertage gefällig?

Ihr habt euch vorgenommen, weniger Geld für Spiele im neuen Jahr auszugeben? PlayStation stellt euch mit den Januar Deals auf die Probe.

Vom 21. Dezember bis zum 18. Januar könnt ihr im PlayStation Store bei vielen aktuellen Titeln sparen.

So etwa bei Horizon: Forbidden West. Die Fortsetzung von Aloys Reise bekommt ihr für 39,89 Euro in der PS4-Version oder für 49,59 für die PS5. In beiden Fällen spart ihr euch knapp 40 Prozent.

Gran Turismo 7 kostet ebenfalls statt 69,99 Euro und 79,99 Euro nur noch 39,89 Euro und 49,59 Euro für die PS4- und PlayStation-5-Version.

Jetzt, wo Cyberpunk 2077 wieder mehr als nur spielbar ist, lohnt sich ein Blick auf Rollenspiel, das ihr im angebot für nur 24,99 Euro erhaltet - also zum halben Preis.

Besonders viel spart ihr euch, wenn ihr F1 22 für die PlayStation 4 oder PS5 kaufen wollt. Ganze 60 Prozent zahlt ihr weniger. Somit kostet euch die PS4-Edition 27,99 Euro, die PS5-Version 31,99 Euro.

Für alle PS5-Besitzer könnte The Quarry für nur 24,74 Euro statt 74,99 Euro sehr verlockend klingen. Die PS4-Version ist nicht heruntergesetzt.

Wenn ihr lieber selbst ein wenig digital bummeln wollt, kommt ihr hier direkt zum PlayStation Store.