Stranger Things Staffel 5: Endlich ein neues Video, wie ist der aktuelle Stand?

Netflix feiert Bergfest beim Dreh der fünften und letzten Staffel von Stranger Things.

Und pünktlich zum achten Jahrestag des Debüts von Stranger Things zeigt man ein neues Video zu Staffel fünf.

Blickt hinter die Kulissen von Stranger Things Staffel 5

Dieses liefert euch einen kleinen Blick hinter die Kulissen der aktuell laufenden Produktion.

Hier seht ihr das Video:

In der fünften Staffel der Serie stoßen Nell Fisher, Jake Connelly und Alex Breaux zum Cast dazu. Ebenso wird Linda Hamilton in der abschließenden Season zu sehen sein.

"Weitere Details werden momentan natürlich noch nicht verraten", heißt es. "Stranger Things wird mit Staffel 5 seinen Abschluss finden und all die Fragen beantworten, die sich Fans stellen: Was ist mit Vecna passiert? Wird Max überleben? Kann das Upside Down aufgehalten werden oder nimmt es bald die ganze Welt ein? Staffel 5 entscheidet das Schicksal all unserer Hawkins-Helden."