Stray: Alle Abzeichen finden - Hier müsst ihr suchen!

Abzeichen sind einer der Sammelgegenstände in Stray, die rein kosmetischer Natur sind. Die Abzeichen erhaltet ihr, indem ihr in Stray zum Beispiel Nebenmissionen erfüllt oder ein Geheimnis entdeckt.

Wer alle Abzeichen sammelt, kann dadurch auch eine Trophäe freischalten. In dem Fall lohnt es sich also, alle Fundorte der Abzeichen zu kennen, damit euch keines davon entgeht.

Was bringen die Abzeichen in Stray?

Die Abzeichen in Stray werden am Rucksack angebracht, den die Katze im Spiel trägt. Sie sind immer zu sehen, solange ihr den Rucksack tragt. Der Platz der Abzeichen auf dem Rucksack ist fest vorgegeben, ihr könnt die Platzierung also nicht individuell ändern.

Hier seht ihr eine Katze mit allen Abzeichen.

Die Abzeichen werden freigeschaltet, indem ihr etwa einen bestimmten Punkt in der Story erreicht, eine Nebenmission abschließt oder die Gegend erkundet.

Nachfolgend zeigen wir euch die Fundorte aller Abzeichen in Stray.

Wie bekomme ich das Katzenabzeichen in Stray?

Das Katzenabzeichen findet ihr im zweiten Shop, an dem ihr im Stadtzentrum vorbeikommt – der Shop, in dem ein Roboter mit dem Besitzer argumentiert, aber ignoriert wird.

Um das Abzeichen zu bekommen, betretet ihr den Shop, indem ihr auf die Theke springt und dann auf die andere.

Das Abzeichen verbirgt sich in einem Safe auf den Regalen im hinteren Bereich des Shops, allerdings braucht ihr dafür einen Code. Den bekommt ihr, indem ihr das Poster gegenüber der Regale übersetzt. Im Gegensatz zu früheren Codes müsst ihr dafür wirklich rätseln. Wenn ihr das nicht wollt, scrollt weiter nach unten, um den Code zu erfahren.

Verwendet dieses Poster, um den Code für den Safe herauszufinden.

Der Code lautet 8542.

Damit gehört das Katzenabzeichen euch.

Wie bekomme ich das Musikabzeichen in Stray?

Um das Musikabzeichen in Stray zu erhalten, müsst ihr Morusque alle Notenblätter zurückbringen, die in den Slums versteckt sind.

Bringt ihr dem Roboter alle acht Notenblätter zurück, erhaltet ihr von ihm das Musikabzeichen.

Wie bekomme ich das Neco-Abzeichen in Stray?

Das Neco-Abzeichen in Stray befindet sich in der Fabrik. Das bedeutet zugleich, das euch nur wenig Zeit bleibt, um es zu bekommen, also schaut, dass ihr es mitnehmt.

Eure Suche nach diesem Abzeichen beginnt, wenn ihr einem Roboter begegnet, der nach seinem verlorenen Schlüssel sucht. Das passiert kurz nachdem ihr zwei Wächtern ausweicht und durch eine Tür zwängt.

Die Schlüssel sind in einem Bereich der Fabrik versteckt, in dem ihr ein paar Käfige mit Müll verwenden, um den Wächtern zu entgehen.

Habt ihr auf diese Art die ersten beiden Wächter umgangen, begebt ihr euch über ein paar Fässer über giftiges Wasser. Wenn ihr auf dem ersten Fass steht, springt ihr nicht zum nächsten, das Richtung Tür führt, sondern zu dem zu eurer Rechten.

So kommt ihr zu zwei weiteren Fässern und einem Haufen Müll, in dem sich die Schlüssel verbergen.

Mit den eingesteckten Schlüsseln springt ihr jetzt weiter über die Fässer, bis ihr das giftige Wasser überquert habt. Geht nun nicht vorwärts, sondern nach links und zieht dort am Hebel, um die Tür zu öffnen.

Dadurch kommt ihr wieder zurück durch die Fabrik und könnt dem Roboter seine verlorenen Schlüssel geben. Als Dankeschön erhaltet ihr von ihm das Neco-Abzeichen.

Wie bekomme ich das Außenweltlerabzeichen in Stray?

Ihr erhaltet das Außenweltlerabzeichen in Stray automatisch von Seasmus zu Beginn von Kapitel 7.

Wie bekomme ich das Pflanzenabzeichen in Stray?

Das Pflanzenabzeichen in Stray könnt ihr bekommen, indem ihr in Ameisendorf eine rote, gelbe und lila Pflanze findet und dort zum Roboter Malo bringt.

Wo ihr die Pflanzen finden könnt? Schaut hier vorbei: Stray: Lila, rote und gelbe Pflanze finden - So spürt ihr sie alle auf.

Wie bekomme ich das Polizeiabzeichen in Stray?

Das Polizeiabzeichen in Stray gibt es im Stadtzentrum, dem zehnten Kapitel des Spiels. Begebt euch dazu in die Gasse auf der rechten Seite des Kleidungsgeschäfts.

Sobald ihr dort seid, springt ihr auf den kleinen Schuppen auf der rechten Seite der Gasse.

Von dort aus springt ihr auf die Klimaanlage an der Wand auf der rechten Seite und von dort auf die Klimaanlage auf der linken Seite.

Jetzt springt ihr rüber aufs Dach zu eurer Linken, lauft darüber und springt auf das am weitesten entfernte Dach in diesem Bereich der Gasse.

Danach springt ihr auf die Fensterbank am Ende dieses Daches, von wo aus ihr auf die nahegelegene Klimaanlage gelangt.

Von der Klimaanlage aus kommt ihr zu einer anderen nach oben und dann geht ihr nach rechts, von einer Klimaanlage zur nächsten.

Diese Klimaanlagen führen euch zu einem kleinen Dach, über dem sich ein Fenster mit zwei Gitterstäben befindet. Die halten euch aber nicht auf, also springt durchs Fenster.

Ihr befindet euch nun in einer Zelle mit einem toten Roboter auf dem Boden. Interagiert mit diesem Roboter und das Polizeiabzeichen gehört euch.

Viel Spaß und Erfolg dabei, alle Abzeichen in Stray zu sammeln!

