Stray: Energy Drinks Fundorte - So findet ihr die Getränkeautomaten

Indem ihr in Stray nach Energy Drinks sucht, könnt ihr damit Items in den Slums kaufen. Ganz nützlich also.

Das hilft euch dabei, Nebenmissionen in Stray zu erfüllen. Daher zeigen wir euch hier, wo ihr die Energy Drinks finden könnt und wo sich die entsprechenden Getränkeautomaten befinden.

Inhalte:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wo finde ich die Energy Drinks in Stray?

Insgesamt gibt es vier Energy Drinks, die ihr in den Slums von Stray finden könnt. Jeden davon bekommt ihr, indem ihr mit einem der versteckten Getränkeautomaten im Spiel interagiert.

Den ersten Getränkeautomaten und den ersten Energy Drink findet ihr gegenüber von Morusque, dem Roboter, der nach Notenblättern sucht. Nehmt dort den linken Pfad in der Nähe von The Guardian.

Für den zweiten Getränkeautomaten und den zweiten Energy Drink empfehlen wir euch, bei der Gasse, über die ihr die Slums betreten habt, nach oben zu klettern. Von dort aus könnt ihr eine Kiste sehen. Springt ihr auf sie, kommt ihr auf einen Balkon, auf dem sich der Getränkeautomat befindet.

Folgt nun der Gasse, durch die ihr in die Slums gegangen seid und nehmt die erste Gasse auf der rechten Seite, um zum dritten Getränkeautomaten und dem dritten Energy Drink zu gelangen.

Der letzte und vierte Getränkeautomat und vierte Energy Drink befinden sich auf einem Dach im südlichen Teil der Slums.

Es gibt mehrere Wege, um dorthin zu gelangen. Eine Möglichkeit ist, beim Haus gegenüber der Bar mithilfe einer Kiste nach oben zu klettern.

Oben angekommen, springt ihr von einer Klimaanlage zur nächsten und könnt schließlich den Getränkeautomaten sehen.

Nun müsst ihr nur noch über die Dächer laufen, bis ihr den Getränkeautomaten schließlich erreicht habt.

Was kann ich mit den Energy Drinks in Stray machen?

Energy Drinks sind eine Währung in der Stadt von Stray und ihr könnt sie verwenden, um zwei der Items auf dem Marktplatz der Slums zu kaufen.

Einen Energy Drink braucht ihr etwas, um das vierte Notenblatt für Morusque zu kaufen. Das Gemälde, um eine der Erinnerungen von B-12 wiederherzustellen, kostet euch drei Energy Drinks.

Ihr müsst euch also alle vier Energy Drinks holen, um all die Nebenmissionen in Stray abzuschließen. Durch das Abschließen dieser Aufgaben schaltet ihr zugleich zwei Trophäen frei.

Ihr solltet eure Energy Drinks auf jeden Fall ausgeben, bevor ihr die Slums verlasst, weil ihr sonst nirgendwo verwenden könnt und eure Katze sie auch nicht trinken kann.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Stray:

Stray Spielzeit: So lange dauert das Katzen-Abenteuer