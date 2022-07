Stray: So klein ist das Katzenspiel auf der PS4 und PS5

Stray erscheint am 19. Juli für PS4, PS5 und PC. Wie viel Platz die süße Katze allerdings auf den Geräten einnimmt, war bisher noch nicht bekannt. Auf Twitter kursiert nun aber die Dateigröße für die beiden PlayStation-Plattformen.

Klein wie eine Kätzchen

Katzen sind nicht besonders groß und schaffen es oftmals, sich durch enge Lücken zu quetschen. Passenderweise nimmt Stray auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 nicht besonders viel Speicherplatz ein.

Wie PlayStation Game Size auf Twitter bekannt gibt, wird Stray auf der PS4 13,352 GB groß sein, während die PS5-Version mit 7,514 GB noch weniger Speicherplatz verbraucht. Menschen mit langsamerem Internet müssen so auch nicht ganz so lange auf den Download warten.

🚨 Stray (PS4-PS5)



🟧 PS4 : 13.352 GB (Version: 1.02)

🟫 PS5 : 7.514 GB (Version: 1.003.000)



⬜ Launch : July 19 ($29.99/PS Plus Extra-Premium)



🟥 #Stray

🟦 @HKdevblog pic.twitter.com/GMZwsK2Ovn — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 14, 2022

Ihr könnt euch Stray ab dem 19. Juli kaufen oder es einfach als Teil des PS-Plus- und PS-Extra-Angebots ausprobieren. Eine physische Version kommt erst im September. Ihr wisst nicht, worum es in Stray geht? Wir erklären es kurz.

In Stray steuert ihr eine streunende Katze, die versucht, zu ihrer Familie zurückzukehren. Die offene Welt ist dabei nicht von Menschen, sondern von Robotern bevölkert - das erinnert ein wenig an eine Folge aus der Netflix-Serie Love, Death and Robots. Das Ganze findet in der Third-Person-Perspektive statt. Auf eurem Weg erkundet ihr die düstere Welt aus Katzenperspektive und löst Rätsel.