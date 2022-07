Stream Deck und Mikro von Elgato im Jubiläums-Bundle - 100 Euro gespart

Bei Elgato wird Jubiläum gefeiert. Zehn Jahre versorgt der Hersteller Spieler und Streamer mit seiner Hardware. Jetzt bietet Elgato zur Feier spezielle Pakete an, bei denen ihr bis zu 100 Euro sparen könnt.

Ein guter Start für kleine Streamer

Wir möchten hier das Jubiläums-Bundle vorstellen, bei dem ihr ein Stream Deck sowie ein Wave:1-Mikrofon erhaltet - und das für insgesamt 100 weniger. Für 149,98 Euro habt ihr so bereits Audio und Studiosteuerung eures Setups abgedeckt.

Das Steam Deck bietet 15 LCD-Tasten, mit denen ihr Shortcuts, Programme und andere Aktionen an einem Ort versammelt und könnt ihnen sogar eigene Icons geben. So müsst ihr euch nicht alles merken und könnt euch ganz auf das Streamen konzentrieren. Das Stream Deck alleine kostet bereits 149,99 Euro. Ihr bekommt also quasi ein Mikrofon gratis dazu.

Professioneller Sound ist beim Streamen besonders wichtig - für viele sogar wichtiger als ein gutes Bild. Für 99,99 Euro bietet das Wave:1 einen klaren Sound mit Nierenrichtcharakteristik und bringt mit Wave Link Mixing-Features an den Start, mit denen ihr eure Audioquellen abmischen und bearbeiten könnt. Mit USB-C wird das Wave:1 verbunden.