Streik bei Greedfall-Studio: Von Missständen und Problemen bei Teil 2

Das Pariser Studio Spiders hat einen Streik bekannt gegeben. Ab dem 2. September legen die Entwickler ihre Arbeit nieder. Bekannt ist das Studio für das Rollenspiel Greedfall und das Souls-ähnliche Steelrising.

Zwei Tage Demo gegen schlechte Bedingungen im Studio

In einem Brief des Komitees, das die Arbeiter des zu Nacon gehörenden Studios vertritt, werden einige Missstände aufgezählt und es klingt zudem danach, als gäbe es Probleme bei der Entwicklung von Greedfall 2. Unterschrieben haben diesen Brief 44 von insgesamt 95 Mitarbeitern (danke, Gamesindustry.biz).

Gefordert werden bessere Transparenz und Arbeitnehmervertretung, die Vereinfachung der Studiostruktur, eine Verbesserung der Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern, generell bessere Löhne, das Recht auf Homeoffice und einiges mehr.

"Wir bedauern, dass wir uns heute öffentlich zu Wort melden, in der Hoffnung, dass dies die Geschäftsführung endlich dazu bewegen wird, im besten Interesse der Mitarbeiter und des Unternehmens zu handeln", heißt es im Brief. Auch beschreibt der Brief, dass es einige Fälle von Burn-outs gibt und es derzeit schlecht um Greedfall 2 steht.

Am 2. und 3. September wollen die Entwickler demonstrieren. Es wurde sogar ein eigener Minecraft-Server erstellt, damit auch Außenstehende mit demonstrieren können.