Studio-Schließungen nach schwachem Erfolg - Ubisoft stellt Free-to-Play-Shooter XDefiant ein

Ubisoft hat das Ende der Entwicklung seines ambitionierten Free-to-Play-Shooters XDefiant bekannt gegeben. Diese Entscheidung kommt nur wenige Wochen, nachdem das Unternehmen Berichte über eine Einstellung noch dementiert hatte. Die Abwicklung von XDefiant reiht sich in eine schwierige Phase für Ubisoft ein, die von Verzögerungen, Projektstreichungen und finanziellen Herausforderungen geprägt ist.

Ein vielversprechender Start, doch zu wenig Spielerbindung

Der Shooter XDefiant, der im Mai 2024 gestartet war, konnte trotz anfänglich positiver Reaktionen langfristig nicht genügend Spieler binden. Der hart umkämpfte Free-to-Play-Markt machte weitere Investitionen unrentabel. "Trotz eines vielversprechenden Starts, der leidenschaftlichen Arbeit des Teams und einer engagierten Fanbasis ist es uns nicht gelungen, langfristig genug Spieler zu gewinnen und zu halten, um auf dem Niveau zu konkurrieren, das wir für den äußerst anspruchsvollen Free-to-Play-FPS-Markt anstreben", erklärte Marie-Sophie de Waubert, Leiterin für Studios und Portfolio von Ubisoft, in einem Statment. Ab sofort sind weder Downloads noch neue Registrierungen möglich. Die Server des Spiels bleiben jedoch bis zum 3. Juni 2025 online. Außerdem wird die dritte Season wie geplant veröffentlicht.

277 Stellen werden abgebaut

Ubisoft schließt die Produktionsstudios in San Francisco und Osaka und reduziert die Aktivitäten in Sydney. Insgesamt verlieren 277 Mitarbeiter ihre Stelle – etwa die Hälfte des weltweiten XDefiant-Teams. "An die Teammitglieder, die Ubisoft verlassen," fuhr de Waubert in ihrer Erklärung fort, "möchte ich meinen tiefsten Dank für eure Arbeit und euren Beitrag ausdrücken. Bitte wisst, dass wir uns dazu verpflichtet fühlen, euch während dieses Übergangs zu unterstützen." Einige Mitarbeiter werden in andere Projekte integriert, betroffene Mitarbeiter sollen Unterstützung bei der Neuorientierung erhalten.

Die Schließung von XDefiant ist ein weiterer Rückschlag für Ubisoft, das Unternehmen kämpft derzeit mit mehreren Herausforderungen. Bereits Anfang 2023 führte das Unternehmen eine Restrukturierung durch, die zahlreiche Entlassungen mit sich brachte. Kürzlich wurden andere Projekte wie The Division: Heartland eingestellt, und geplante Titel wie Assassin’s Creed Shadows mussten verschoben werden.