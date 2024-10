Subnautica 2: Early Access soll "zwei bis drei Jahre" dauern

Nach der Ankündigung, dass das Survival-Spiel Subnautica 2 von Unknown Worlds im Jahr 2025 in den Early Access kommt, liegen auch noch ein paar weitere Details dazu vor.

Wie das Entwicklerstudio mitteilt, ist geplant, dass der Early Access "ungefähr zwei bis drei Jahre" dauern wird.

Subnautica 2: Viel Zeit für die Weiterentwicklung

Zum Launch wird es Koop-Support und "mehrere Biome" geben, aufgrund des langen Early Access bleibt dem Studio aber auch viel Zeit zur Weiterentwicklung.

"Eine neue Welt erwartet dich, begleitet von einer völlig neuen Geschichte", heißt es auf der Steam-Seite von Subnautica 2. "Du bist ein Pionier auf deiner Reise zu einer fernen Welt, doch irgendetwas stimmt nicht. Die KI des Schiffs besteht darauf, dass du die Mission fortsetzt. Doch diese Welt ist zu gefährlich für das Überleben von Menschen ... Es sei denn, du veränderst, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Welche Kreaturen, ob intelligent oder nicht, werden dich bei deiner Ankunft erwarten?"

Euer Überleben auf der neuen Welt hängt unter anderem von der Herstellung und Verwendung der richtigen Werkzeuge ab, darunter Scanner und Taschenlampe. Ihr könnt eigene Basen bauen und diese mithilfe des "überarbeiteten Bausystems" besser individualisieren.

Was die neuen Biome anbelangt, verspricht man unter anderem hoch aufregende Unterwasserklippen sowie üppige Korallenfelder. Die Welt sei "voll von lebhaften und atemberaubenden Biomen, in denen es von verschiedenen Ökosystemen und einzigartigen Kreaturen nur so wimmelt".

"Aber irgendetwas stimmt nicht. Die Welt ist aus dem Gleichgewicht geraten. Was ist hier passiert? Was ist mit dir passiert? Und noch wichtiger: Wo bist du?"

Subnautica 2 folgt auf das im Jahr 2018 veröffentlichte Subnautica und die seit 2021 erhältliche Standalone-Erweiterung Subnautica: Below Zero. Erstmals angedeutet wurde die Fortsetzung im April 2022.