Subnautica 2 startet 2025 in den Early Access, kommt mit Koop-Modus in den Game Pass

Unknown Worlds Entertainment hat am Abend bekannt gegeben, dass das Survival-Spiel Subnautica 2 2025 in den Early Access startet.

Die Early-Access-Version wird auf PC und Xbox Series X/S verfügbar sein, ebenso kommt Subnautica 2 in den Xbox Game Pass.

Mit Subnautica 2 auf einen neuen Planeten

Die Fortsetzung des Surrvival-Hits führt euch auf einen brandneuen außerirdischen Planeten, auf dem ihr alleine oder mit Freunden ums Überleben kämpft.

Hier könnt ihr einen brandneuen Trailer zu Subnautica 2 sehen:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Wie wir in dem atemberaubenden Trailer, der während des Xbox Partner Preview-Events gezeigt wurde, ankündigen, werdet ihr zum ersten Mal in der Subnautica-Reihe über den Planeten 4546B hinaus reisen", heißt es.

"Egal, ob ihr die Erfahrung aus euren früheren Abenteuern mitbringt oder neu in den Subnautica-Spielen seid, ihr werdet üppige neue Umgebungen erkunden, an jeder Ecke auf faszinierende Kreaturen treffen und die Geheimnisse im Inneren dieses mysteriösen Planeten aufdecken. Aber so vertraut die Dinge erfahrenen Spielern auf den ersten Blick auch erscheinen mögen, Subnautica 2 bietet neue und einzigartige Erfahrungen, die euch auf Trab halten werden... Flossen."

Subnautica 2 könnt ihr sowohl alleine als auch gemeinsam mit Freundinnen und Freunden erleben: "Der kooperative Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler, der im Laufe der Jahre von unserer Community immer wieder gefordert wurde, wird mit dem Start der Xbox Game Preview verfügbar sein."

"Die Einführung des optionalen Koop-Erlebnisses zusammen mit einem völlig neuen Planeten schien uns die beste Gelegenheit zu sein, diesen Wechsel vorzunehmen, und wir sind sicher, dass er euren Einfallsreichtum und eure Anpassungsfähigkeit auf die Probe stellen wird, wenn ihr die Welt gemeinsam erkundet. Aber für diejenigen, die die schaurig-schöne Einsamkeit des Solospiels bevorzugen, wird Subnautica 2 immer noch die gewohnte Erfahrung bieten und eine ebenso große Herausforderung darstellen."