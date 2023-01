Subnautica Below Zero auf Steam zum absoluten Tiefpreis - Auch andere Builder für unter 15 Euro

Steam feiert das Base Builder Fest, bei dem viele Titel im Bereich der Aufbauspiele stark reduziert sind. Mit dabei sind Subnautica, Ark: Survival Evolved, Valheim und viele mehr.

Von A wie Ark bis Z wie Zoo

Noch bis zum 30. Januar könnt ihr euch viele Aufbautitel stark reduziert in die eigene Bibliothek verfrachten, um diese ein wenig auszubauen. Die besten Angebote haben wir euch hier herausgesucht:

Jurassic World Evolution 2: Der Dino-Park eurer Träume? Dieses gefährliche Unterfangen, an dem bereits viele Experten-Teams in den Jurassic-Park-Filmen gescheitert sind, liegt nun in eurer Hand - und das für nur noch 17,99 Euro. Damit spart ihr euch 70 Prozent im Vergleich zum ursprünglichen Preis von 59,99 Euro.

Ark: Survival Evolved: Noch mehr Dinos! Diesmal sperrt ihr sie nicht in Käfige ein, sondern müsst die Welt mit ihnen teilen. Als kleiner Mensch seid ihr ein gefundenes Fressen für viele Karnivoren. Zum Glück seid ihr schlau und baut euch Waffen und Schutzmaßnahmen. Nur 4,19 Euro kostet euch der Survival-Spaß bis zum 30. Januar.

Valheim: In Valheim verschlägt es euch in eine Wildnis in der Wikinger-Welt. Hier müsst ihr den Widrigkeiten trotzen und überleben. Von einer kleinen Hütte im Wald könnt ihr euch zu großen Höfen und sogar ganzen Burgen hocharbeiten, sofern euch die mythischen Kreaturen nicht niederstrecken. Mit 30 Prozent Rabatt erhaltet ihr das Spiel für 13,99 Euro statt 19,99 Euro.

Satisfactory: Ein Early-Access-Spiel mit unglaublich guten Wertungen. Hier spielt ihr in einer Open World und das sogar noch in First-Person-Perspektive. Wie der Titel schon sagt, müsst ihr Fabriken bauen und könnt das sogar im Koop tun. 40 Prozent Rabatt gibt es hier. Statt 29,99 Euro zahlt ihr jetzt also nur 17,99 Euro.

Subnautica Below Zero: Subnautica und die Fortsetzung Below Zero sind ebenfalls reduziert. Die Geschichte um den riesigen Meeresplaneten geht weiter. Ihr baut eine Basis, während ihr die Geheimnisse dieser fantastischen Unterwasserwelt lüftet. Für nur 12,59 Euro statt 29,99 Euro startet ihr in den zweiten Teil.

Planet Zoo: Baut euch euren eigenen Zoo mit vielen verschiedenen Tieren und nach eurem Wunsch gestalteten Habitaten. Statt für 44,99 Euro erhaltet ihr euren digitalen Zoo für nur 11,24 Euro.

Wer auf weniger realistische Optik steht, sollte sich außerdem Oxygen not Included und Don't Starve Together anschauen. Beide Titel gibt es jeweils für unter sieben Euro. Auch Northgaard und Frostpunk sind empfehlenswerte Vertreter, die es für weniger als neun Euro zu kaufen gibt.

Euch schwebt ein anderes Spiel im Kopf herum? Kein Problem, auf der Angebotsseite von Steam könnt ihr selbst in den zahlreichen Builder-Spielen herumstöbern.