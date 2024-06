Die besten Angebote für PS5 und PS4 zum Summer Game Fest im PlayStation Store!

Am Wochenende startet das diesjährige Summer Game Fest und anlässlich dessen hat der PlayStation Store eine neue Summer-Game-Fest-Rabattaktion gestartet. Hier erwarten euch mehr als 2.000 neue Angebote!

Ihr bekommt hier Spiele, Erweiterungen und mehr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zum günstigeren Preis, die Aktion läuft bis zum 20. Juni 2024 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten Angebote für euch heraus:

Sea of Thieves (29,99 €, 25 Prozent Rabatt)

Sea of Thieves gibt es noch nicht lange für die PlayStation, jetzt könnt ihr es euch aber schon mit einem ordentlichen Preisnachlass sichern. In Rares Piratenabenteuer fahrt ihr unter anderem mit eurem Schiff über die Meere, sucht nach Schätzen, bekämpft andere Piraten und lebt das Leben eines Freibeuters.

Prince of Persia: The Lost Crown (29,99 €, 40 Prozent Rabatt)

Anfang des Jahres veröffentlicht, erlebt ihr hier ein neues Prince-of-Persia-Abenteuer aus einer seitlichen Perspektive. In dem Metroidvania spielt ihr Sargon und macht eine Entwicklung vom Schwertkämpfer zur Legende durch, zugleich müsst ihr eure akrobatischen Künste sowie verschiedene Fähigkeiten meistern, um durch die Welt zu gelangen.

Street Fighter 6 (29,39 €, 58 Prozent Rabatt)

Steht euch manchmal der Sinn danach, andere zu vermöbeln? Natürlich nur virtuell! Street Fighter 6 bietet sich dafür recht gut an, mit seinen vielen Kämpferinnen und Kämpfern tretet ihr an zahlreichen Schauplätzen sowohl offline wie online gegen eure Kontrahenten an. Mit der World Tour erwartet euch außerdem noch ein Soloabenteuer.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (29,99 €, 40 Prozent Rabatt)

Um seine Familie zu schützen, hat der legendäre Yakuza Kazuma Kiryu seinen Tod vorgetäuscht und einen anderen Namen zu tun. Allerdings möchte ihn eine unbekannte Person nun aus der Reserve locken. Natürlich geht ihr dem nach, um zu verhindern, dass noch mehr Leute herausfinden, dass ihr gar nicht tot seid.

In Sea of Thieves erlebt ihr Piratenabenteuer.

EA Sports WRC (14,99 €, 70 Prozent Rabatt)

WRC ist zurück bei Codemasters und im ersten neuen Spiel des Entwicklerstudios könnt ihr an 17 aktuellen und früheren WRC-Schauplätzen fahren. Dabei gibt es insgesamt mehr als 200 Etappen. Spielen könnt ihr im Karrieremodus sowie in verschiedenen weiteren Spielmodi.

Riders Republic (9,99 €, 75 Prozent Rabatt)

Was ist euch lieber: Ski, Snowboard, Bike oder Wingsuit? Egal, was es ist, in Riders Republic müsst ihr euch nicht für eines davon entscheiden, ihr könnt alles benutzen! In Massenstartrennen tretet ihr gegen andere Spielerinnen und Spieler an und kämpft um Siege und Bestzeiten.

Stalker: Legends of the Zone Trilogy (27,99 €, 30 Prozent Rabatt)

Gleich drei Spiele in einem erwarten euch in diesem Paket. Die ursprüngliche Stalker-Trilogie wurde damit erstmals auf Konsolen veröffentlicht. Unter anderem könnt ihr im ersten Teil die Gegend rund um Tschornobyl erkunden, wo ihr etwa mit radioaktiven Trümmern und merkwürdigen Anomalien zurechtkommen müsst.

The Talos Principle 2 (14,99 €, 50 Prozent Rabatt)

Lust auf Rätsel? Dann seid ihr hier genau richtig, denn The Talos Principle 2 hat eine Menge Kopfnüsse für euch zu bieten. Je mehr von der Spielwelt ihr entdeckt, desto mehr Rätsel offenbaren sich euch und stellen euch mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vor neue Herausforderungen!