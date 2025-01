Super Mario Bros: "0,3 Sekunden bis zur absoluten Perfektion" - Speedrunner stellt neuen Rekord auf und erreicht dabei einen Puls von 188

Super Mario Bros-Speedrunner Niftski hat einen neuen Weltrekord mit dem NES-Spiel aufgestellt und in der "Any %"-Kategorie eine Gesamtzeit von 4:54.565 erreicht.

Super Mario Bros Genre: Jump'n'Run

Plattform: NES, Arcade

Release: 15. Mai 1987

Entwickler / Publisher: Nintendo R&D4 / Nintendo

In den vergangenen Jahren rückte die Community immer näher an einen perfekten Speedrun heran, weswegen hier Fortschritte meist nur noch in individuellen Frames statt in Sekunden erzielt werden.

Bis zur Perfektion von Super Mario Bros fehlt nicht mehr viel

Niftski gibt an, dass 8-4 "ein paar Frames schneller hätte sein können", dennoch sei er "extrem zufrieden mit dieser Zeit".

"Dieser Run ist jetzt 18 Frames / 0,3 Sekunden von der absoluten Perfektion entfernt! Ich werde diese Zeit in naher Zukunft auf 4:54.4xx und niedriger drücken, aber im Moment bin ich mit diesem Run sehr zufrieden!"

Und das ist allem Anschein nach eine ziemlich stressige Angelegenheit, denn während des Speedruns hat Niftski seinen Puls gemessen und dabei zum Ende hin Spitzenwerte von bis zu 188 Schlägen pro Minute erreicht.

"Für diejenigen, die sich Sorgen über meine hohe Herzfrequenz machen: Meine normale Ruheherzfrequenz liegt bei durchschnittlich 70 bpm", erklärt er dazu. "Wenn ich Runs mache und in einigen von ihnen ständig weit komme, Koffein trinke und streame, kann sie gelegentlich über 100 bpm liegen. Im Vergleich zu meiner normalen Ruheherzfrequenz ist das eine ganz andere Sache, und bei Speedruns hat man keine Ruheherzfrequenz, wenn die Nerven aufgrund des Tempos jederzeit in die Höhe schnellen können. Ich hoffe, dass damit alle Unklarheiten beseitigt sind, ich bin völlig gesund und habe keine Herzprobleme!"

Zum Spielen nutzt Niftski übrigens Emulation sowie eine Tastatur statt des NES-Gamepads, zugleich betont er aber auch, dass seine Emulation "100% akkurat" sei.

"Die Tastatur bietet keinen Vorteil und ist für das Speedrunning in diesem Spiel sogar noch schlechter", sagt er. "Ich benutze die Tastatur aus persönlichen Gründen lieber als den Controller. Ich spiele seit meiner Kindheit Spiele mit der Tastatur und habe ein sehr gutes Gefühl dafür im Vergleich zum Controller. Bei speedrun.com ist der Emulator seit Anbeginn der Zeit erlaubt, und die Regeln wurden nie geändert, nur um den Emulator zu erlauben. Ein weiteres Missverständnis ist, dass manche Leute denken, ich könnte L+R mit der Tastatur eingeben. Das ist zwar möglich, aber da es mit einem normalen NES-Controller nicht möglich ist, ohne dass er kaputt oder modifiziert wird, ist diese Eingabe verboten. Ich muss eine Option in meinen Emulatoreinstellungen haben, die Eingabe von L+R nicht zulässt, so dass bei diesem Durchlauf keine ungültige Eingabe erfolgte."