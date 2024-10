Super Mario Party Jamboree: Boss-Parade freischalten - So bekämpft ihr die Bosse noch einmal

Neben der eigentlichen Mario Party gibt es in Nintendos Partyspiel Super Mario Party Jamboree auch noch einige weitere Modi. Einer davon ist die Boss-Parade, den ihr allerdings erst freischalten müsst.

In unserem Guide zeigen wir euch, was ihr genau tun müsst, um die Boss-Parade in Super Mario Party Jamboree freischalten zu können.

Was ist die Boss-Parade in Super Mario Party Jamboree?

Bei der Boss-Parade handelt es sich um einen weiteren Spielmodus, auf den ihr über den Minispiel-Hafen zugreifen könnt.

Darin absolviert ihr eine Reihe von Bosskämpfen nacheinander. Das Ziel ist, Trug-Bowser kleinzukriegen. Mit eurem Team absolviert ihr dabei mehrere Boss-Minispiele hintereinander. Verliert ihr dabei einziges Mal, ist die ganze Boss-Parade verloren. Am Ende der Runde wird zudem der beste Boss-Schreck gekürt.

Die Boss-Parade müsst ihr in Super Mario Party Jamboree erst freischalten.

Wie kann man in Super Mario Party Jamboree die Boss-Parade freischalten?

Um die Boss-Parade in Super Mario Party Jamboree freischalten zu können, müsst ihr den Platin-Spielerrang erreichen. Dazu müsst ihr bei den Belohnungen des Spiels im Rang aufsteigen, ihr könnt sie euch etwa auf dem Party-Plaza angucken. Diese umfassen insgesamt 50 Stufen und ab einer bestimmten Stufe steigt ihr im Rang auf.

Erreicht ihr den Platin-Spielerrang, könnt ihr auch die Boss-Parade im Minispiel-Hafen spielen. Ihr steigt im Rang auf, indem ihr Erfolge erfüllt. Diese bekommt ihr für das Erfüllen verschiedener Aufgaben im Spiel, etwa während der Mario Party, bei Minispielen und in anderen Bereichen. Ihr könnt euch auf dem Party-Plaza anschauen, welche Erfolge es gibt. Für jeden Erfolg steigt ihr um eine Stufe auf.

