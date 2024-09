Super Mario Party Jamboree feiert auf der Nintendo Switch eine würdige Abschiedsparty

Eines der Spiele, die immer funktionieren, wenn man mal ein virtuelles Brettspiel braucht, ist ja wohl Super Mario Party und eigentlich habe ich fest damit gerechnet, dass der nächste Eintrag im Franchise mit der Switch 2 erfolgt, aber nein! Nintendo möchte Super Mario Party Jamboree lieber dazu nutzen, um die Switch feierlich zu verabschieden, denn nach der etwa anderthalbstündigen Party-Session in Frankfurt zeigt Jamboree, dass sich technisch doch noch etwas aus der Switch herausquetschen lässt.

Wir spielten einige klassische Runden Super Mario Party im lokalen Koop, die bei Jamboree um zahlreiche neue Minispiele und Karten erweitert wurden, womit Jamboree bei 110 Minispielen angekommen ist. Wir probierten zudem im Anschluss zwei brandneue Modi aus: Im Bowserathlon seid ihr in der Lage, mit bis zu 20 anderen Konkurrenten online zu spielen. Im PvE-Modus Bowsers Kaboom Squad messt ihr gemeinsam mit bis zu acht Spielern (online oder offline) eure Kräfte gegen Bowser. Die zwei neuen Modi erhalten zudem mehrere Karten. Eine davon führe ich jeweils detailliert im obigen Video aus. Jamboree bietet außerdem weitere Inseln mit vermeintlich mehr Spielmöglichkeiten, die wir uns noch nicht näher anschauen konnten. Uns wurde aber bestätigt, dass es mindestens noch einen Herausforderungsmodus gibt, in dem sich die Minispiele täglich ändern sollen.

In Super Mario Party Jamboree erwarten euch 22 spielbare Figuren. Paulina und Ninji waren bei uns noch ausgegraut, die werdet ihr wahrscheinlich erst freispielen müssen. Kamek leitet euch dann zu den vielen Inseln, auf denen der Partyspaß beginnen kann: Spielt ihr den klassischen Mario-Party-Modus, wählt ihr zunächst einmal, ob ihr locker mit den Partyregeln beginnt oder gleich eure Fähigkeiten mit Profi-Regeln unter Beweis stellt. Habt ihr euch entschieden, werdet ihr schnell feststellen, dass es über fünf neue und einige wiederkehrende Spielfelder gibt.

Größer, bunter, schöner

Die Karte, die wir zuerst ausprobierten, erinnerte mich sofort an Pummel Party. Sie bot dennoch genug Eigenheiten, wie beispielsweise die große Raupe 'Wiggler' in der Mitte, die sich im Kreis bewegte und so die Position der Figur oder des Sterns, der auf ihr lag, veränderte. Insgesamt mal wieder ein sehr spaßiges Umfeld. Eine Karte, auf die ich mich künftig besonders freue, die wir aber noch nicht anspielen konnten, ist das pastellige Shoppingcenter. Es macht mich neugierig, weil es viele kleine Hindernisse zu beinhalten scheint und erinnert mich visuell an eine große, süße und nicht-apokalyptische Version des Einkaufscenters aus Kirby und das vergessene Land.

Selbstverständlich fallen die neuen Minispiele auf - und das positiv. Jamboree legt scheinbar besonderen Wert aufs Zusammenspiel, denn in unserer Spielzeit bildeten wir deutlich öfter Grüppchen als gewohnt, um in kurzen Herausforderungen die wichtigen Münzen zu sammeln. Auch die Optik fiel sofort positiv auf: Nicht nur, dass alles flüssig lief, die lebensfrohen Farben und die bekannt charakterstarken Animationen auf dem Bildschirm sahen einfach toll aus. Wieder mal konnten inaktive Spielerinnen und Spieler kleine Nachrichten in Form von Stickern einblenden und natürlich hatten wir auch die Möglichkeit, uns zu jeder Zeit die Karte anzuschauen sowie Items zu sammeln.

Jamboree überzeugt mich davon, dass wir es hier mit einem vollwertiger Nachfolger von Mario Party zu tun haben, denn es bietet nicht nur zahlreiche neue Figuren, Minispiele und Karten, sondern bisher auch eine fehlerfreie Performance sowie wunderschöne Optik. Neben den zwei brandneuen Modi gibt es noch einige Inseln, die ich mir noch nicht ansehen konnte, die eventuell weitere innovative Spielalternativen bieten könnten. Mit so einem Spiel habe ich am Ende des Switch-Zyklus zwar nicht gerechnet, eine schöne Abschiedsparty ist es deshalb trotzdem!

Super Mario Party Jamboree erscheint am 17. Oktober 2024 für die Nintendo Switch.