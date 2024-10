Super Mario Party Jamboree: Jamboree-Partner Übersicht - Das können eure Helfer

Eine Neuerung in Nintendos Partyspiel Super Mario Party Jamboree sind die Jamboree-Partner. Zugegeben, Partner sind für die Reihe grundsätzlich nichts Neues, aber hier funktionieren sie etwas anders und tauchen etwa nur für kurze Zeit an eurer Seite auf. Und andere Spielerinnen und Spieler können sie euch wegnehmen!

In unserem Guide lest ihr nachfolgend, welche Jamboree-Partner es in Super Mario Party Jamboree gibt und über welche besonderen Vorteile sie verfügen.

Super Mario Party Jamboree Jamboree-Partner Inhalt:

Welche allgemeinen Vorteile haben Jamboree-Partner in Super Mario Party Jamboree?

Ganz allgemein hat es schon Vorteile, einen Jamboree-Partner in Super Mario Party Jamboree an seiner Seite zu haben. Ihr könnt mit ihnen etwa die doppelte Ausbeute an Münzen auf blauen Feldern erhalten, bei Glücks- oder Item-Feldern zweimal wählen, zwei Items in Läden kaufen oder auch zwei Sterne auf einmal kaufen, sofern ihr genügend Münzen habt. Und Buu Huu zweimal nacheinander losschicken. Sie sind dahingehend ganz schön hilfreich.

Es kann aber auch Nachteile geben. Auf roten Feldern verliert ihr gleichermaßen doppelt so viele Münzen. Und wenn ihr auf einem Bowser-Feld landet, müsst ihr Bowser gleich zweimal einen Besuch abstatten. Was unangenehm werden kann.

Im Großen und Ganzen überwiegen hier jedoch die Vorteile.

Jamboree-Partner bescheren euch in Super Mario Party Jamboree verschiedene Vorteile.

Zurück zum Super Mario Party Jamboree Jamboree-Partner Inhaltsverzeichnis

Welche besonderen Vorteile haben die Jamboree-Partner in Super Mario Party Jamboree?

Es gibt zwar insgesamt 22 spielbare Charaktere in Super Mario Party Jamboree, aber nur bei zehn davon besteht die Möglichkeit, sie als Jamboree-Partner zu erhalten.

Hier eine Übersicht der möglichen Jamboree-Partner und ihrer Fähigkeiten.

Partner Fähigkeit Mario Erhöht Würfelzahl um 3 bis 8 Punkte (außer bei Glückszahl-Würfeln). Luigi Erhöht die Wahrscheinlichkeit, die höchste Würfelzahl zu würfeln. Peach Sterne kosten nur halb so viel, auch der zweite Stern für euren Partner. Daisy Alle Ladenpreise werden halbiert, gilt auch für das zweite Partner-Item. Wario Bei Zugbeginn erhaltet ihr 3 bis 8 Münzen. Yoshi Kopiert ein Item des ersten Spielers, an dem ihr vorbeizieht. Rosalina Bei Zugbeginn erhaltet ihr ein nützliches Item. Donkey Kong Bei Zugbeginn könnt ihr euch auf ein vom Zufall bestimmtes Feld versetzen lassen. Waluigi Klaut Spielern, an denen ihr vorbeizieht, 3 bis 8 Münzen. Bowser Jr. Platziert auf jedem Feld, auf dem ihr bei Zugende haltet, eine Halb-Münzklau-Falle.

Zurück zum Super Mario Party Jamboree Jamboree-Partner Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Super Mario Party Jamboree: