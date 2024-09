Super Mario Party Jamboree: Neuer Übersichtstrailer soll deine Vorfreude steigern

Nintendo hat heute einen neuen Übersichtstrailer zum kommenden Partyspiel Super Mario Party Jamboree veröffentlicht.

Was euch alles an Minispielen, Spielbrettern und dergleichen erwartet, zeigt eben jenes neues Video.

Partyspaß auf der Switch

Insgesamt stehen euch etwa 22 Charaktere aus dem Pilz-Königreich zur Wahl. Darunter sind viele bekannte, aber auch zwei Neuzugänge.

Ebenso könnt ihr in mehr als 110 Minispielen gegeneinander antreten, das sind mehr als in jedem anderen Teil der Reihe.

Hier der neue Trailer:

Was Spielbretter anbelangt, gibt es in Super Mario Party Jamboree sieben Stück. Fünf davon sind brandneu, zwei weitere sind Neuauflagen klassischer Bretter aus früheren Spielen.

Spielen könnt ihr Mario-Party-Modus sowohl lokal mit Freundinnen und Freunden als auch online gegen andere rund um die Welt.

Geht ihr in Super Mario Party Jamboree aus speziellen Minispielen als Siegerin oder Sieger hervor, freundet ihr euch mit einem Jamboree-Partner an. Dieser verfügt über einzigartige Fähigkeiten, kann zum Beispiel Items von anderen kopieren oder euch auf ein zufälliges Feld auf dem Spielbrett teleportieren.

"Besonders aktiven Spielspaß" verspricht man mit den Spielmodi Parakoopa-Flugschule, Toad-Fabrik und Rhythmus-Küche. Diese drei bewegungsgesteuerten Modi werden mit Joy-Con-Controllern gespielt.

"Wer hingegen sein Können im Wettkampf mit anderen demonstrieren oder sich als Team zusammenschließen will, kann sich online in den Spielmodi Bowserathlon und Bowser-Bomberteam in einer Reihe von Bowser-Herausforderungen beweisen", heißt es.

Lange müsst ihr nicht mehr warten, bis ihr den neuen Teil spielen könnt. Super Mario Party Jamboree wird am 17. Oktober 2024 für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Angekündigt wurde das Partyspiel im Juni 2024 im Rahmen von Nintendos Sommer-Direct-Ausgabe. Nach Super Mario Party und Mario Party Superstars ist es das dritte Mario Party, das für die Nintendo Switch veröffentlicht wird.