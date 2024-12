Super Mario Party Jamboree und mehr coole Nintendo-Games, die ihr gespielt haben solltet! - Gewinnt ein Set aus Switch, Spiel, Decke und mehr!

Weihnachten rückt näher und viele wünschen sich natürlich auch Games unterm Weihnachtsbaum. Für die Familie bieten sich Spiele wie das neue Super Mario Party Jamboree auf der Nintendo Switch als ideales Geschenk an. Aber wenn ihr eure Nintendo Switch mit noch mehr Nintendo-Spielen füttern möchtet, gibt es da auch noch einige andere aktuelle Titel aus diesem Jahr, die sich gut unterm Weihnachtsbaum machen.

Für Familien- und Partyspaß eignet sich Super Mario Party Jamboree mit seinen mehr als 110 Minispielen besonders gut. Auf insgesamt sieben Spielbrettern wetteifert ihr darum, die meisten Sterne zu sammeln und euch am Ende als Sieger oder Siegerin durchzusetzen. Hinzu kommen weitere Modi wie der Minispiel-Hafen, die Toad-Fabrik, die Rhythmus-Küche, die Parakoopa-Flugschule, das Bowser-Bomberteam und der Bowserathlon, wobei die beiden Letzteren auf Online-Gaming ausgerichtet sind. Kurz gesagt: Es gibt vieles, womit man sich beschäftigen kann.

Super Mario Party Jamboree - Bunte Minispielaction!

Zu Weihnachten werden ja auch gerne mal Spielzeuge verschenkt. Um Spielzeuge, genauer gesagt Mini-Marios, geht es ebenso in Mario vs. Donkey Kong. Denn hier hat Donkey Kong besagte Spielzeuge stibitzt und Mario macht sich auf den Weg, sie zurückzuholen. Dazu müsst ihr im Remake des Game Boy Advance-Klassikers zahlreiche Rätseln lösen, entweder alleine oder im Koop-Modus mit Toad an eurer Seite. Oder aber ihr bestreitet in Princess Peach: Showtime! mit der Prinzessin ein neues Abenteuer. Eines, in dem sie in zahlreiche verschiedene Rollen schlüpft. Das muss sie auch, um das Funkeltheater aus der Gewalt einer mysteriösen maskierten Schurkin zu befreien. Denn schließlich soll die Show ja weitergehen.

Weiter geht es mit zwei weiteren Rückkehrern. Wenn ihr Paper Mario: Die Legende vom Äonentor auf dem GameCube verpasst habt, könnt ihr dieses sehr papierhaltige Abenteuer von Mario nun auch auf der Nintendo Switch mit diesem Remake erleben. Mit ihm und seinen Freunden sucht ihr nach dem legendären Schatz, der sich hinter dem Äonentor verbirgt. Wenn ihr es gruseliger mögt, schaut euch das Remaster Luigi's Mansion 2 HD an. Damit bringt man den einst für den 3DS veröffentlichten Titel auf die Switch und schöner sah das Spiel dort nie aus. Mit Luigi reist ihr in das Nachtschattental und erkundet dort Spukstätten, in denen es vor Geistern und Rätseln nur so wimmelt.

Wenn ihr gerne Wettbewerbe mit anderen bestreitet und zugleich Retro-Spiele mögt, schaut euch Nintendo World Championships: NES Edition an. Hier hat Nintendo verschiedene NES-Klassiker genommen und mehr als 150 verschiedene Aufgaben daraus gebastelt. In diesen Aktivitäten, in denen es auf Schnelligkeit ankommt, tretet ihr gegen andere Spielerinnen und Spieler an. Coole Idee! Unterdessen ist in diesem Jahr auch eine alte Serie von Nintendo zurückgekehrt: Emio - Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club. In diesem düsteren Thriller ermittelt ihr in einem Mordfall, der an zurückliegende und unaufgeklärte Fälle erinnert. Könnt ihr die verantwortliche Person überführen?

Etwas Besonders ist wiederum The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, denn hier spielt ihr erstmals Prinzessin Zelda und müsst mit ihr das Königreich Hyrule retten. Denn nicht nur zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner sind verschwunden, sondern auch Link. Mit ihren magischen Fähigkeiten, durch die ihr Kopien von Gegenständen, sogenannte Echoes, erschafft, bekämpft ihr Monster, löst Rätsel und durchquert Dungeons. Zum Abschluss gibt es noch ein Abenteuer mit den beiden Brüdern. Mario & Luigi: Brothership schickt euch auf hohe See. Mit dem Brüderpaar erkundet ihr verschiedene Inseln, trefft auf Gegner und bestreitet rundenbasierte Kämpfe gegen diese. Dabei trefft ihr gleichermaßen auf alte Bekannte wie auch auf neue Gesichter.

Über den gesamten Dezember hinweg verlosen wir insgesamt vier Super Mario Party Jamboree-Pakete, wobei der Gewinner immer zu jedem der vier Adventssonntage ausgelost wird. Zu gewinnen gibt es diesmal nicht nur erneut Super Mario Party Jamboree als physische Version und natürlich nur für Nintendo Switch. Um euch dann in der kalten Jahreszeit besonders bequem zu machen, während ihr zum Beispiel eine Endlosrunde auf Buu Huus Karussell startet, gibt es eine so flauschige wie quietschgelbe Super Mario Party Jamboree-Decke.

Die Zimtsterne und andere Weihnachtsbäckereien werden dann strategisch günstig in Griffweite positioniert, und zwar in den beiden gelben Jamboree-Schälchen. Den Kakao stellt man auf den offiziellen Super Mario Party Jamboree-Untersetzern ab. Ihr dürft einmal raten, welche Farbe die haben. Richtig! Alle, weil sie das bunte Titelmotiv von Jamboree ziert!

Dieses Paket kennt ihr schon aus den vorherigen Runden. Zum Abschluss gibt es hier aber noch einen besonderen Bonus dazu, nämlich eine brandneue Nintendo Switch in der weißen Version mit einem besonders schicken OLED-Bildschirm. Falls ihr die Konsole nicht habt, könnt ihr somit direkt Super Mario Party Jamboree darauf spielen.

Also, wenn ihr mitmachen wollt, dann müsst ihr nur eine kleine Frage richtig beantworten:

