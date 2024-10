Super Nintendo World öffnet im Mai 2025 in Orlando

Super Nintendo World in Orlando, Florida wird am 22. Mai 2025 seine Pforten öffnen. Der Themenbereich wird Teil von Universals neuem, 110 Hektar großen Epic Universe-Freizeitpark sein. Es wird die dritte Super Nintendo World werden, nach Universal Studios Japan, Eröffnung 2021, und Universal Studios Hollywood, Eröffnung 2022.

Hauptattraktionen und Themenbereiche des Parks

Die Hauptattraktionen im Park werden die Mario Kart AR-Fahrt sein, welche schon aus beiden Parks in Japan und Hollywood bekannt ist. Yoshi's Adventure Dark Ride wurde auch in den Park eingefügt, diese Attraktion gab es bis jetzt nur in den Universal Studios Japan. Zudem wird der Park einen neuen Donkey Kong-Bereich mit der Achterbahn Mine-Cart Madness bieten. Diese Attraktion wird auch in Japan später eröffnet werden. Weitere coole Themenbereiche des Epic Universe-Freizeitparks sind Celestial Park, Dark Universe, Isle of Berk, das Inspirationen von Drachenzähmen leicht gemacht hat, sowie das Ministry of Magic, welches an Harry Potter angelehnt wurde.

Interaktive Funktionen und mögliche Erweiterungen

Der Park wird ein Armband-basiertes System einführen, das Interaktionen in den Attraktionen ermöglicht. Es sind außerdem zahlreiche Shops und Restaurants für die Besucher geplant. Zudem gibt bereits viele Spekulationen über weitere Änderungen bei Universal Orlando. So gibt es Gerüchte über einen Zelda-Bereich, der den Lost Continent ersetzen könnte, oder einen eigenen Themenbereich für Pokémon. Ebenfalls soll eine Version des Parks in Universal Singapore folgen. Außerdem könnte ein möglicher UK-Park in Bedford entstehen, falls Universal die Pläne für einen 476 Hektar großen Park verwirklicht.

Super Nintendo World in Orlando soll ein aufregendes Ziel für Videospiel-Fans und Freizeitpark-Enthusiasten werden. Mit interaktiven Funktionen und ikonischen Attraktionen wie Mario Kart und Donkey Kong möchte der Park die Besucher begeistern. Fans dürfen gespannt auf die geplanten Erweiterungen und zukünftigen Parks sein.