Super Smash Bros-Schöpfer arbeitete an neuem Spiel, während er gleichzeitig seinen YouTube-Kanal betrieb

Masahiro Sakurai, der Schöpfer von Super Smash Bros., hat bestätigt, dass er an einem neuen Spielprojekt arbeitet. Trotz der spannenden Neuigkeiten konnte Sakurai noch keine Details zu diesem neuen Spiel verraten, was die Fans neugierig macht. Seine Zeit war jedoch nicht ungenutzt, da er parallel auch an seinem YouTube-Kanal gearbeitet hat, der in den letzten Jahren Aufmerksamkeit bekommen hat.

Verzögerungen im Projekt und Start von Sakurais YouTube-Kanal

Den Vorschlag für das neue Spiel schrieb Sakurai bereits im Jahr 2021, während er noch an den DLCs für Super Smash Bros. Ultimate arbeitete. Obwohl das Projekt grünes Licht für die Produktion bekam, verzögerte sich der Beginn, da man erst ein passendes Entwicklerteam zusammenzustellen musste. Während dieser Wartezeit sah Sakurai die Chance, seinen YouTube-Kanal zu starten und über 260 Episoden im Voraus zu produzieren. Um die aufwändige Bearbeitung zu bewältigen, wurde ein externes Team hinzugezogen, das die Videobearbeitung professionell übernahm.

Spekulationen über neues Projekt und Blick in die Zukunft

Insgesamt investierte Sakurai 90 Millionen Yen (etwa 550.000 Euro) in die Produktion des Kanals, wobei der Großteil der Kosten für die Videobearbeitung aufgewendet wurde. Währenddessen spekulieren Fans weltweit, dass Sakurai an einem neuen Super Smash Bros.-Spiel für die Switch 2 arbeitet. Aber es gab auch Spekulationen, dass ein neues Projekt im Kirby- oder Kid Icarus-Universum entstehen könnte. In einem Video reflektierte Sakurai über die Möglichkeit, sich in naher Zukunft aus der Spielebranche zurückzuziehen, da er sich über seine langfristige Gesundheit unsicher sei. Trotzdem freut er sich, sein Wissen und seine Erfahrungen über YouTube mit der Gaming-Community teilen zu können.

Sakurai zeigt weiterhin seine Hingabe zur Spieleentwicklung, während er gleichzeitig über seine Zukunft nachdenkt. Fans warten gespannt auf die nächste Ankündigung, um zu erfahren, ob tatsächlich ein neues Smash Bros.-Spiel in Arbeit ist. In einer seiner letzten YouTube-Episoden brachte Sakurai eine rührende Hommage an Satoru Iwata, den ehemaligen Präsidenten von Nintendo, zum Ausdruck, was für viele Fans ein emotionaler Moment war.